Charlene di Monaco, cicogna dai Grimaldi: il pancino conferma tutto | FOTO

Charlene di Monaco, liete notizie per la principessa e il Principato: cicogna in arrivo! Il pancione di lei non passa inosservato. Che meravigliosa e grande notizia!

La moglie del principe Alberto in dolce attesa, arriva lo scatto che fa brillare gli occhi dei sudditi dalla gioia e dall’emozione. La cicogna pronta ad arrivare nel famoso Principato.

Charlene Wittstock ritrova il sorriso

La moglie del principe Alberto è stata la protagonista indiscussa di tutto il 2021 e di buona parte del 2022. Solo poco più di un anno fa aveva spaventato tutti per colpa di una brutta infezione che l’aveva costretta a rimanere lontano dal Principato e dalla sua famiglia per oltre 8 mesi.

Prima il ricovero in Sudafrica per curare un’infezione che ha rischiato di strapparla per sempre all’affetto dei suoi cari, poi la permanenza in una clinica svizzera per curare la depressione e un brutto esaurimento psicofisico, poi ancora, i drammi familiari.

Dopo i problemi di salute, la crisi matrimoniale e un presunto divorzio lampo che avrebbe dovuto porre per sempre fine a questo matrimonio, Charlene diviene la protagonista dei settimanali di gossip e pettegolezzi di tutto il mondo. Dopo tanto dolore e chiacchiere arriva invece la lieta notizia: la cicogna sta per arrivare a palazzo Grimaldi, lei è in dolce attesa, il suo pancino non passa inosservato.

Liete notizie per la famiglia Grimaldi

La principessa Charlene in dolce attesa? Questo è quanto ha dichiarato la stampa internazionale dopo aver visto la bella sudafricana a un evento pubblico nel quale ha mostrato un pancino sospetto.

Dopo diverse settimane di assenza che tanto avevano fatto preoccupare i sudditi di Monaco e del mondo, la Wittstock ritorna a mostrarsi in pubblico e lo fa in grande stile. Il suo ritorno sulle scene pubbliche è segnato da quello che pare essere un lieto evento: l’arrivo di un nuovo principino o di una nuova principessina a corte.

La bella sudafricana ha preso parte, insieme ai figli e al marito, ad un evento molto famoso nel Principato, il picnic di fine estate che se si è tenuto qualche giorno fa, più precisamente il 3 settembre. A questa grande festa che celebra l’arrivo imminente dell’autunno, la Wittstock si è presentata di bianco vestita, con un completo molto easy ma elegante allo stesso tempo.

Pancino sospetto per la bella reale

Un pantalone lungo e bianco copriva le sue lunghe gambe. Ai piedi delle scarpe beige a punta e di sopra, una casacca di merletto bianco. L’outfit scelto dalla sovrana ha messo in risalto un pancino pronunciato che ha fatto gridare immediatamente alla gravidanza.

Diverse sono le foto nelle quali si possono notare queste rotondità meravigliose della principessa. In alcuni scatti poi, la moglie di Alberto II ha tentato di coprire, come hanno fatto notare diversi mass media francesi, a quanto pare, il pancino, ponendo dinanzi a sé la piccola Gabriella come se ancora volesse nascondere questo dolce segreto.

Ancora nessuna conferma ufficiale da parte della casa reale ma se la notizia dovesse essere confermata i sudditi del Principato ma anche tutti i fan della coppia reale più chiacchierata del mondo sarebbero davvero al settimo cielo.

Charlene, tra l’altro, non ha mai nascosto di amare la famiglia allargata e anche la mamma di lei, Lynette, in più occasioni, ha dichiarato che sua figlia ha sempre desiderato avere almeno cinque figli. Che il sogno della principessa stia per realizzarsi?