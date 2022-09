Caffè a digiuno, si può? Tutti gli insospettabili effetti sul corpo: ecco quel che accade

E’ mattino, vi siete appena svegliati…. e la prima cosa che vi viene in mente di fare? Prendere un bel caffè! Peccato che lo fate a stomaco vuoto, vero? Perché è un peccato? Continuate a leggere qui di seguito se volete saperne di più.

Siete abituati a prendere una bella tazza di caffè, magari appena svegli e senza aver mangiato nulla? Sicuramente questa è una di quelle abitudini che dovrete lasciare fuori e abbandonare completamente.

Chi è abituato alla sua amata tazza di caffè presa a digiuno deve fare i conti con la realtà: prenderne una senza aver buttato giù nulla è rischioso e può portare a degli effetti sul corpo non indifferenti.

Di quali effetti parliamo? Se siete curiosi e ci tenete alla vostra salute continuate a leggere.

Caffè a digiuno: è davvero un rischio?

Per essere ben attivi a primo mattino, siete abituati a prendere il vostro amato caffè, vero? E magari lo fate senza aver mangiato nulla. Bene, da oggi pensateci bene prima di fare questo, perché questa non è una semplice abitudine, ma può rappresentare un vero e proprio rischio per la vostra salute e non è un’esagerazione e vi spiego perché.

Avete presente la caffeina?

Tale sostanza, a digiuno, è in grado di entrare nel nostro corpo più rapidamente e questo non è un pensiero campato in aria, ma è un dato di fatto che si basa su degli studi che ce lo confermano. Secondo questi infatti, per poter assorbire la caffeina occorrono 45 minuti, ma questo lasso di tempo può cambiare, in base a diverse variabili, tra cui appunto l’aver o meno ingerito prima del cibo.

Nello specifico alcuni studi confermano che se assumiamo del cibo prima di bere caffè abbiamo la possibilità di rallentare quello che è il processo di assorbimento della caffeina.

Di conseguenza gli effetti sul nostro corpo sono ridotti.

Gli effetti sul nostro corpo: quali sono?

Di quali effetti parliamo? Sicuramente ci riferiamo a stati di ansia, nervosismo, irritabilità.

Questo può essere, quindi, sperimentato da un punto di vista psicologico: se siete già delle persone che sperimentano i sintomi tipici dell’ansia, fate attenzione, poiché questo può avere delle conseguenze sul vostro umore a lungo termine.

Cosa fare per cambiare abitudini e evitare, così, di danneggiare il nostro umore di primo mattino?

Potreste fare una colazione bella abbondante, cercando d’integrarla con cereali e fibre. Sicuramente questo può farvi bene e non poco. Prendere questa abitudine è fondamentale, se vogliamo salvaguardare la nostra salute, anche perché il caffè è un alimento acido e a stomaco vuoto va semplicemente ad aumentare l’acidità gastrica e di conseguenza si potrebbero sperimentare altri sintomi come il reflusso gastrico, nausea, tachicardia.

Sintomi fisici tipici dell’ansia. Siete ancora convinti che bere il caffè a stomaco vuoto sia una scelta da ripetere? Credo proprio di no.

Un ultimo consiglio che vi posso dare a tal proposito? Bere il caffè a stomaco pieno e dopo qualche ora dal risveglio.

Questo perché al risveglio i livelli del cortisolo sono alti. Per chi non lo sapesse il cortisolo è l’ormone dello stress: abbinato all’effetto eccitante del caffè può solo fare gran danni.

Ma noi non vogliamo questo per noi, giusto? Bene, seguite questi piccoli consigli e non potrete che prendervi cura di voi.

O avete bisogno di altre motivazioni per smettere di bere il caffè a digiuno?