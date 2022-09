Borotalco nelle piante, preparati: assisterai a qualcosa di incredibile | I vicini ti invidieranno

Quanti di voi provano un grande orgoglio nel vedere crescere le proprie piante? Sicuramente quando il vostro giardino ne è pieno non potete che sentirvi orgogliosi e felici. Come può essere altrimenti, la natura è in grado di emozionarci e lasciarsi a bocca aperta.

Crescere le proprie piante è un vero atto d’amore: molto probabilmente tutto ciò richiede dedizione, ma se è fatto con il cuore non pesa poi così tanto. Scegliere di avere delle piante significa, appunto, prendersi un impegno ed essere in grado di farlo, poiché non sempre è facile riuscirci. Pensate ai parassiti che possono attaccarle?

Insomma bisogna avere sempre gli occhi ben aperti per non buttare all’aria tutto quello che si è fatto. Come evitare questo? Continuate a leggere qui di seguito, per scoprire una cosa che forse non sapevate ancora, se si parla di piante e insetti.

Proteggere le piante: come posso riuscirci?

Le piante, come ogni altra cosa, per crescere hanno bisogno di tanto amore e tanta cura. Rappresentano un impegno e come tale non va trascurato, se no, muoiono.

Prendersi cura di una pianta, però, significa anche proteggerla da eventuali attacchi di insetti. Come possiamo tener lontano questi fastidiosi esseri che sono sempre pronti ad attaccare?

Per chi non lo sapesse ancora, la risposta a questa domanda è più semplice di quanto si possa pensare. Occorre davvero poco: pensate, un po’ di borotalco sulle stesse e il dilemma è risolto.

Insomma in modo davvero semplice e naturale potrete salvaguardare la salute delle vostre amate piante e il tutto senza troppi grandi sforzi. Il borotalco, lo sappiamo bene, lo utilizziamo per diverse ragioni, ma avreste mai pensato a questo suo ulteriore utilizzo?

Molto probabilmente no!

Eppure è davvero utile se vogliamo portate lontano gli afidi dalle nostre piante. Come fare nel concreto? Attraverso un piccolo soffio distribuitelo su di esse e il gioco è fatto.

Vi state chiedendo cosa siano gli afidi, vero? Un pericolo, sicuramente.

Sono infatti degli insetti che possono arrecare fastidio e che possono attaccare e danneggiare il nostro giardino. Ma tranquilli, con il vostro borotalco questo problema non sussiste: magari, anche se per poco, le vostre piante avranno un colore tipico delle neve, ma sarà davvero questione di minuti.

L’importante è proteggerle o no? E poi il borotalco ci può anche aiutare a tenere lontane le formiche, anch’esse molto antipatiche.

Anche in tal caso il procedimento è lo stesso: distribuire il borotalco accanto alle piante.In questo modo le formiche non si avvicineranno minimamente.

Non credete in questa soluzione? Provare per credere!

E se voglio prevenire: altri consigli utili

Forse ora ti starai chiedendo cosa puoi fare per prevenire l’arrivo delle afide. Anche in questo ti possiamo essere di aiuto: avete presente la pacciamatura?

Risulta essere una buona strategia per contrastare la comparsa di questi insetti: basterà coprire il terreno con della paglia. Potete anche usufruire di un telo, purchè sia in plastica.

In questo modo potrete prevenire il rischio di un attacco. A tal proposito, però, occorre tenere gli occhi ben aperti e vedere se la temperatura è alta.

In tal caso infatti, questa, è da non fare, poiché le vostre piante potrebbero risentirne e appassire. Dunque otterremmo l’esatto contrario. Avreste mai detto che il vostro borotalco avrebbe potuto salvare voi e le vostre piante?