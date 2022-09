Attentato a Kabul: colpita ambasciata russa

By

Questa mattina è stato compiuto un attentato a Kabul. Il bersaglio colpito è stata la sede dell’ambasciata russa e l’esplosione ha causato morti e feriti.

Un attacco kamikaze ha colpito la zona dell’ambasciata russa ma ancora non ha avuto rivendicazioni. Un uomo imbottito di esplosivo ha puntato la sede ambasciata russa per compiere il suo attacco suicida. Le motivazioni del gesto non sono ancora chiare ma la cosa certa è che ci sono morti e feriti innocenti.

Attentato a Kabul

Questa mattina, 5 Settembre, alle ore 10,50 in Afghanistan (ore 8,20 locali) un attentato è stato messo a segno a Kabul. L’obbiettivo del kamikaze ovvero l’edificio adibito ai funzionari russi, ha lasciato molti interrogativi. Le milizie talebane che difendono la zona hanno notato un sospetto che si dirigeva verso il cancello dell’ambasciata.

Questa mattina erano presenti sul posto molti cittadini afghani in fila presso l’ambasciata per richiedere il visto russo e ovviamente sono finiti nel mirino dell’attacco. Il referente della polizia locale ha affermato che, il kamikaze, stava tentando di avviare l’esplosione proprio mentre un funzionario russo stava uscendo dallo stabile.

L’agenzia russa Tass ha specificato che i militari afghani per evitare l’intrusione dell’attentore, riconosciuto come pericolo imminente, hanno aperto il fuoco. I proiettili che hanno colpito ed ucciso il malvivente hanno innescato anche la carica esplosiva. La forza dell’esplosione è stata disumana e ha portato ovviamente a molti morti e feriti.

Colpita l’ambasciata russa ma ancora nessuna rivendicazione

L’attentato a Kabul ha colpito, anche se indirettamente, la Russia. Una strage che ha portato alla morte di numerose persone e di altrettanti feriti. Esistono attualmente due versioni riportate da due diverse agenzie di stampa russe.

La Tass afferma che i morti sono stati 25 tra cui due funzionari russi mentre l’agenzia Ria Novosti afferma che i morti sono 10 e che afferma inoltre che il kamikaze si sia fatto esplodere prima degli spari dei militari.

La Russia ha fatto sapere tramite il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov, che le misure di sicurezza saranno ampliate notevolmente per assicurare protezione ai connazionali impegnati all’estero. La Russia, dopo questo attentato a Kabul che non ha ancora ricevuto nessuna rivendicazione, ha deciso di individuare i luoghi dove si trovano i connazionali all’estero per fornire supporto e protezione.

Questo è stato il primo attacco, dopo la presa di potere del governo da parte dei dei talebani, che va a colpire uno stato straniero in territorio Afghano. Il paese è in fermento e le indagini stanno procedendo e si sta vagliando ogni ipotesi senza esclusioni. La Russia non starà di certo a guardare e punirà chi ha compiuto questo atto contro i loro connazionali.