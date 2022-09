Arancine, l’inimitabile ricetta siciliana: a casa impazziranno tutti con un solo boccone

Ecco quali sono gli ingredienti e il procedimento per preparare la ricetta siciliana delle arancine, che siamo sicuri che vi faranno impazzire.

Continuate a leggere per scoprire tutto su questa meravigliosa ricetta a cui i siciliani sono tanto affezionati, non ve ne pentirete!

Gli ingredienti per preparare le arancine

Le arancine hanno origini antiche risalenti alla fine degli anni del secolo IX, epoca in cui i contadini le mangiavano a pranzo nella calda terra siciliana.

La tradizione vuole che provengano dall’usanza araba di mangiare riso e zafferano conditi con carne ed erbe aromatiche. La pastella croccante proviene dal regno di Federico II, per facilitarne il trasporto.

Queste polpette di riso sono il fiore all’occhiello della cucina siciliana, si trovano ovunque e a qualsiasi ora, sempre calde e profumate. Cambiano spesso forma e dimensione, possono essere ovali, rotonde o a forma di pera, e anche il ripieno, anche se solitamente è farcito con ragù di manzo, può essere di mozzarella, prosciutto o anche funghi o piselli.

Gli arancini sono adatti come spuntino, antipasto, antipasto o secondo piatto. Questa specialità si consuma tutto l’anno, ma il 13 dicembre, durante la festa di Santa Lucia, tutta l’isola celebra la versione classica del piatto, a base di ragù o con mozzarella e prosciutto.

Ed è che è la magia della semplicità, mancano le dita per enumerare tutti questi piatti che ci fanno impazzire e che, lungi dal richiedere grandi preparazioni o ingredienti gourmet, sono fatti nel modo più semplice e con gli ingredienti che abbiamo in casa.

Ecco gli ingredienti per 24 arancine:

3 Melanzane Piccole (a cubetti)

2 Cipolle medie (a cubetti)

400 gr di riso

400 ml di brodo vegetale

1 cucchiaino di Curcuma

1 cucchiaio di burro salato

60 grammi di formaggio (affettato o grattugiato)

olio extravergine d’oliva

Sale

q.b. di mozzarella fresca

3 uova

q.b. di farina di frumento

q.b. di pangrattato

Ed ecco di seguito il procedimento che ve le farà venire buonissime!

Il procedimento facilissimo

Per prima cosa cuocere il riso nell’olio vegetale e poi saltarlo in padella con burro e curcuma. Mescolarlo con l’uovo fino a quando non saranno ben amalgamati. Metti ora il ​​pangrattato in una ciotola poco profonda.

Stendete una piccola manciata di risotto in una pallina di circa 1-1/2 cm di diametro, inserite delicatamente al centro un cubetto di mozzarella e gli altri ingredienti a vostro piacere, come formaggio a scaglie, melanzane, ecc e rimodellate la palla coprendo completamente il formaggio.

Mettiamo il pangrattato e trasferiamo su un piatto. Ripetere fino a quando tutto il risotto è stato utilizzato. Versare ora l’olio vegetale in una casseruola da 3 quarti e riscaldare il forno a 350 ° F a fuoco medio-alto.

Disporre in gruppi di 5 o 6, friggere le arancine, mescolando di tanto in tanto, fino a doratura e ben scaldati, circa 4 minuti. Trasferire su un piatto foderato di carta assorbente per scolare.