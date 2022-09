“Alberto fatto fuori”, voci terrificanti a Monaco: il piano per disfarsene una volta per tutte

Intrighi e voci circolano su Alberto II di Monaco e sua moglie la principessa Charlene. Non solo dunque problemi circa la salute della donna, turbano il reale monegasco.

Voci circa un divorzio e, intrighi di Palazzo a Montecarlo.

Alberto II di Monaco e Charlene

Voci circa una rottura definitiva tra la principessa Charlene e Alberto II di Monaco, che parlano addirittura di un possibile divorzio tra i due. Oltre alle voci circa lo stato di salute della principessa, circolano anche rumor che parlano di intrighi di corte a casa Grimaldi. Queste voci vedrebbero Alberto di Monaco all’interno di un sorta di “complotto”.

Tutto probabilmente nasce dalle risposte vaghe, fornite quando si chiede dove si trova la principessa Charlene. C’è chi suppone che la principessa non voglia, dopo tanto tempo passato lontana da palazzo, tornare alla sua “vecchia vita”.

Come se la stessa convalescenza a seguito dei problemi di salute. Ricordiamo che la principessa Charlene era stata ricoverata per più di 4 mesi in un istituto specializzato per grande stanchezza e debolezza.

Uno stato di salute e mentale dovuto ai problemi che aveva riscontrato a seguito di un’operazione ORL. Per questo motivo il 12 marzo il palazzo ha annunciato in un comunicato che Charlene di Monaco stava meglio, ma che doveva continuare la sua guarigione a Roc Agel, con i suoi parenti.

Insomma la principessa Charlene non vivrebbe più a Palazzo, anche perché lo vedrebbe come teatro di troppe delusioni, motivo per il quale starebbe soggiornando a Roc Agel, nella loro proprietà.

Inoltre fonti vicina alla principessa riferiscono per la prima volta Charlene ha pronunciato la parola ‘ divorzio ‘. Un evento ritenuto certamente impensabile per Alberto.

Di fatto da quando è rientrata nessuno l’ha vista, ne d’altra parte ci sono foto, o video ufficiali.

Intrighi a palazzo