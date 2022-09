Attimi terribili e difficili da dimenticare quelli che hanno coinvolto il noto cantante italiano Gianni Morandi in un terribile incidente domestico, il quale ha lasciato su di lui i segni indelebili della tragedia. Ecco tutti i dettaglia a riguardo: cosa è successo realmente e soprattutto quali sono le condizione del noto cantane.

Il noto cantante e personaggio estremamente famoso persino all’interno del mondo della televisione e quindi dello spettacolo con il passare del tempo ha incuriosito molto il pubblico. Ad oggi infatti vi sono innumerevoli suoi fan che lo supportano e lo incoraggiano a non mollare. Proprio per questo motivo infatti ognuno di loro si preoccupa della sua salute ed a sua volta il cantante mostra con dei semplici scatti le sue condizioni. Questo gesto però è un segno di riconoscimento per tutto l’affetto che riceve ormai da anni innumerevoli ed ovviamente viene svolto perfino per far preoccupare i propri fan.

Dovete però sapere che purtroppo nel passato del cantante vi è un terribile incidente che ha cambiato completamente le sue giornate. Nonostante questo però lui si è sempre mostrato sorridente e riconoscente nei confronti dei propri fan.

Pare però la situazione sia più grave di quanto appare. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta e soprattutto quali sono le sue condizioni di salute attuali del noto cantante.

Gianni Morandi ed il terribile incidente domestico

Per chi non lo sapesse solo un anno e mezzo fa il noto cantante ha vissuto un momento particolarmente drammatico, il quale poteva maturare in un vera e propria tragedia. Il famoso volto italiano infatti, con l’intento di pulire il proprio giardino ha deciso di scavare una buca per poi bruciare all’interno di quest’ultima tutte le erbacce. Neanche un secondo dopo aver tolto i guanti il cantante è scivolato e si è letteralmente ustionato la mano. Da allora sono molti gli interventi dei medici a cui si è dovuto sottoporre, nonostante le infinite visite però si è sempre mostrato con il sorriso sul volto.

Ad oggi proprio lui, a distanza di qualche tempo dall’ultimo aggiornamento a riguardo, ha deciso di informare il pubblico delle sue condizione condividendo così uno scatto che lo ritrae senza fasciatura. Lo scatto è stato pubblicato su Instagram e come descrizione ha poi aggiunto: “Voglio Urlare!!!”. La mano è chiaramente migliorata con il passare del tempo ma i segni sono tuttora ben visibili.