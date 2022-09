Trump replica alle accuse: Fbi mostro feroce

By

Trump replica alle accuse ricevute pochi giorni fa dal presidente e attacca lui e L’Fbi. Accuse mirate e pesanti.

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America aveva replicato immediatamente alle accuse di Joe Biden tramite i social. Durante un comizio tenuto nelle ultime ore ha rincarato la dose. La corsa ai midterm ovvero le elezioni di metà mandato, che si terranno tra due mesi, sta portando scompiglio.

Trump replica alle accuse di Biden

Donald Trump ha tenuto, nelle scorse ore, un comizio a pochi km di distanza da dove ha parlato il presidente Biden qualche giorno fa. Per lui questa è stata la prima apparizione pubblica dopo la perquisizione dell’Fbi avvenuta nella villa a Mar-a-lago.

Il leader dei Maga, il movimento Make America Great Again, ha precisato che le accuse del suo oppositore sono infondate. Lo ha definito “un pericolo per la democrazia”. Affermando inoltre che, rileggendo l’attuale capo di stato, l’America perderebbe il suo splendore già intaccato in questi anni di Biden.

Nel posto social Trump aveva definito Biden ‘pazzo’ e ‘malato di demenza senile’ e non ha di certo cambiato idea sull’oppositore. Ma anche un’altra questione ha tenuto banco è stata quella legata all’Fbi riguardo alla quale il leader repubblicano ha idee ben precise.

Dure accuse all’Fbi

Trump non accetta la situazione giuridica nella quale si trova attualmente. L’ex premier afferma che si tratti di una cospirazione vera e propria. La perquisizione che è stata effettuata nella residenza estiva di Trump messa a punto dall’fbi ha portato al ritrovamento più di 1000 documenti di cui 100 classificati come top secret.

I Maga non hanno preso di buon occhio l’azione contro il leader e sono scoppiati conflitti con gli agenti. Il ferimento di alcuni di loro ha causato ancora più malcontento e le tensioni sono all’ordine del giorno.

La missione di Trump è riscattare un America che ha subito grazie a Biden un arresto nella crescita nonostante le potenzialità. Eliminare chi non aiuta il paese a crescere ed imporsi va eliminato dal governo.

Quella di Trump, Fbi permettendo, sarà una campagna presidenziale che punta a perdurare per i prossimi due anni. Tutto vincolato a come proseguirà la vicenda giuridica e Biden non ha intenzione di mollare il colpo.

Nemmeno l’Fbi ha intenzione di cedere alle minacce e ai ricatti. Proseguirà la sua indagine senza farsi intimidire ma anzi ora le azioni saranno molto più imprevedibili. Le due fazioni opposte ovvero, democratici e repubblicani, stanno facendo scintille e si prospettano giorni roventi.

Sono stati rinforzati i controlli e aumentate le pattuglie agli eventi. Non saranno tollerate da Biden altre prese di potere o azioni da parte dei repubblicani. Trump replica alle accuse dicendo che farà tutto il possibile per mettere fine alle calunnie.