Teglia forno incrostata, di nuovo pulitissima senza muovere un dito: basta una tazzina

Quando prepariamo qualche delizia al forno, può capitare che le teglie si incrostino. Pulirle è un compito davvero arduo. Ma sapete che esiste un metodo completamente naturale chi vi farà tornare la teglia come nuova? Basta solamente un ingrediente: scopriamo come fare.

Preparare delle pietanze che renda felici la nostra famiglia o i nostri ospiti. Ma quando bisogna sparecchiare o ancora peggio pulire piatti, posate o bicchieri è un lavoro molto impegnativo. Ma il compito più difficile è proprio la pulizia delle teglie. E’ complicato togliere le incrostazioni, ci vuole olio di gomito, però, non è sempre così.

Ad ogni problema c’è sempre una soluzione e in questo caso dobbiamo dire che è davvero notevole. Per lavare e togliere tutte le incrostazioni dalla teglia serve un ingrediente speciale che vi aiuterà tantissimo, ne basterà solamente una tazzina. Non solo vi farà risparmiare tempo e fatica, ma anche un bel po’ di denaro, dato che è un prodotto economico. Inoltre è utilizzato moltissimo in qualsiasi casa: scopriamo come fare.

Teglie da forno sporche e incrostate: ecco come fare

Le leccarde da forno fanno parte degli oggetti più utilizzati della cucina. Soprattutto durante il periodo invernale, possiamo preparare delle pietanze calde e buonissime come: patate, pasta, arrosti e tante altre delizie. Però quando cuciniamo il cibo sulle teglie, può capitare che si sporchino, o peggio, che gli alimenti lascino delle incrostazioni di grasso.

Queste macchie non sono affatto facili da rimuovere, infatti, ci vuole tantissimo olio di gomito accompagnato da qualche sgrassatore potente. In realtà non vi serve niente di tutto ciò. Esiste un metodo naturale che vi farà tornare le leccarde da forno come nuove.

Basta utilizzare un solo ingrediente. Stiamo proprio parlando dell’aceto, è un componente essenziale in molte faccende domestiche, infatti, vi aiuterà a rendere le teglie come nuove senza troppi sforzi: scopriamo di più.

Eliminare le incrostazioni sulle teglie con una tazzina di aceto: ecco come fare

Le macchie di bruciato e di grasso, sono difficili da eliminare, malgrado aver lavato le teglie più volte. Proprio per questo, oggi vi sveleremo questo efficace rimedio che le renderà brillanti, meglio di prima.

E’ un elemento che ha un azione pulente e sgrassante davvero notevole, infatti, con una sola tazzina di aceto e un po’ di acqua bollente riuscirete a far tornare le vostre leccarde splendenti e pulitissime. In poche mosse direte addio al grasso più ostinato.

Il procedimento è semplice, basta mettere la leccarda in una bacinella piena di acqua bollente e aggiungere una tazzina di aceto. Lasciate agire per almeno mezz’ora e infine strofinate con una spugna rimuovendo i residui di sporco. In questa maniera, le vostre teglie risulteranno appena comprate.