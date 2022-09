Roma: lega e minaccia di bruciare vivo l’inquilino, arrestato

Ci troviamo a Roma, dove un uomo ha legato l’affittuario minacciandolo di dargli fuoco per motivi sentimentali.

La vittima è riuscita a liberarsi dalle corde usate per legarlo e quindi ha chiesto aiuto.

Sfiorata tragedia a Roma

Sembra la trama di una soap opera pomeridiana, invece è proprio quello che è successo oggi a Roma, dove un uomo ha legato l’affittuario perché questo avrebbe una relazione con la sua ex moglie.

L’uomo sospettava che l’affittuario, con cui la sua ex si frequenta attualmente, fosse la causa della loro rottura.

Fortunatamente però, la vittima è riuscita a liberarsi per una disattenzione di colui che lo aveva imprigionato.

Poteva finire in tragedia, invece si è risolto tutto per il meglio e no ci sono state vittime. L’uomo accusato ovviamente è in forte stato di shock e dovrà riprendersi dall’accaduto prima di raccontare la sua versione dei fatti ai Carabinieri.

La dinamica è abbastanza inquietante, infatti l’aggressore ha chiesto all’affittuario di accompagnarlo in un campo per chiedergli un parere sul terreno in questione ma una volta arrivati lì, lo ha legato con delle corde.

Non solo, lo ha cosparso di liquido infiammabile e con un accendino ha minacciato di dargli fuoco. Fra l’altro, le fiamme si sarebbero sviluppate velocemente proprio per l’incuria del campo incolto.

Una storia di gelosia che poteva diventare un dramma, tuttavia, a parte il forte spavento, il bilancio è positivo.

Le indagini

A indagare su quanto avvenuto sono i Carabinieri di zona, i quali hanno arrestato il 43enne di Roma con l’accusa di sequestro di persona e minacce aggravate.

Secondo quanto emerso, l’uomo ha accusato colui che era affittuario della sua casa in zona Infernetto da 6 mesi, di avere una relazione con la sua ex compagna e quindi aver provocato la loro rottura.

Sembra infatti che mentre l’uomo era legato, l’aggressore ha effettuato una videochiamata per far vedere alla donna che il 53enne era in quello stato.

Poi, le ha chiesto di raggiungerlo altrimenti lo avrebbe ucciso. Questi i terribili particolari di tale vicenda e ora i Carabinieri tengono sotto torchio l’uomo per capirne di più.

Per quanto riguarda l’arresto, è stato un caso di fortuna, infatti a un certo punto l’aggressore si è allontanato e in questo lasso di tempo il 53enne si è liberato e ha chiesto aiuto.

A condurre le indagini sono gli agenti di Ostia e mentre l’aggressore è stato arrestato, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia e i medici riferiscono che sta bene ma è ancora molto impaurito.