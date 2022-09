Prelievo allo sportello senza bancomat, è ufficiale: dimenticati della carta | Come funziona

Quante volte vi è capitato di non avere contanti e recandovi al bancomat vi siete resi conto di non esservi portati nemmeno la carta di credito. Ma non sarà più un problema, perché prelevare il denaro allo sportello senza la carta è un sogno che è diventato realtà.

Il denaro non garantisce la felicità ma aiuta, ma è fondamentale per vivere con meno problematiche. Ma con tutti gli impegni che dobbiamo svolgere, possono capitare dei momenti di distrazione. Ad esempio, quante volte ci è capitato di dimenticarci la carta di credito a casa. Si tratta di una situazione non affatto gradevole, soprattutto se ci troviamo in giro senza contanti.