“Piccole nuotatrici crescono”, Federica Pellegrini lo annuncia così: lo scatto fa emozionare tutti

Dopo il favoloso matrimonio che ha finalmente celebrato l’unione fra lei ed il suo allenatore Matteo Giunta, Federica Pellegrini lo annuncia felicemente. Il dolce scatto ha fatto emozionare chiunque: ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa accadrà a breve.

Dopo innumerevoli anni dedicati solo ed esclusivamente alla propria carriera al famosissima ormai ex nuotatrice ha deciso di godersi la propri avita privata e convolare a nozze con l’amore della sua vita. I due infatti hanno condiviso molto, periodino all’interno della vasca si sono supportati a vicenda. Proprio per questo motivo infatti si è cerato un legame indissolubile. Per chi non lo sapesse, anche se i due condividevano la propria quotidianità insieme ormai da molti anni, hanno deciso di convolare a nozze solo qualche tempo fa.

Entrambi appunto hanno pronunciato il fatidico sì all’incirca una settimana fa. Questi ultimi giorni infatti sono i primi momenti trascorsi insieme al suo allenatore Matteo Giunta come marito e moglie. Inutile dirlo, la notizia ha letteralmente sconvolto chiunque dal momento che noi l’abbiamo sempre vista particolarmente legata alla sua carriera professionale nel mondo dello sport ed in particolar modo ovviamente, nel mondo del nuoto.

Le sorprese quindi sembravano terminate ed eppure un semplice chiacchiericcio ha completamente cambiato la situazione. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto cosa accadrà a breve.

Federica Pellegrini, dopo il matrimonio con Matteo Giunta, pronta a diventare mamma?

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza la giovane ex nuotatrice ha da poco deciso definitivamente di allontanarsi dalla sua carriera lasciando così il suo posto ad altri. Prendendo questa ferrea decisone ha lasciato ben intendere le sue intenzioni future. Pare appunto che ad oggi gli obbiettivi da raggiungere nella sua vita sono ormai cambiati. Proprio per questo motivo infatti in molti hanno iniziato a chiedersi quale siano realmente le sue intenzioni.

Dopo il matrimonio ovviamente in numerosi iniziano a pensare ad una possibile gravidanza, d’altronde ad oggi l’ex nuotatrice ha molto più tempo libero e potrebbe semplicemente godersi una maternità nel migliore dei modi. Tuttora però queste sono semplici supposizioni, ad incrementare queste ultime però è proprio uno scatto che la riguarda da vicino.

Lei stessa infatti ha immortalato e reso pubblico un momento con la sua amatissima nipotina. I suoi comportamenti con la dolce Cami hanno subito fatto pensare l’ex nuotatrice nelle vesti di mamma. In molti hanno perfino commentato dicendo: “Prove tecniche da mamma?”. – Come descrizione al momento magico ha inserito: