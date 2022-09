Pensione a 63 anni per chi svolge queste diffusissimi mestieri: stai lavorando inutilmente

Pensione a 63 anni per chi svolge lavori usuranti e gravosi: ecco chi può andare in pensione a 63 anni senza dover attendere il compimento dei 67 anni.

I lavoratori usuranti e gravosi e coloro che svolgono un mestiere duro e faticoso possono anticipare l’uscita dal mercato occupazionale ed andare in pensione a 63 anni anziché a 67 anni. Chi svolge certi diffusissimi mestieri faticosi e duri sta lavorando inutilmente: si può presentare la domanda per andare in pensione a 63 anni.

Pensione a 63 anni: è davvero possibile?

Ci sono certi lavoratori che possono chiedere di uscire dal mercato occupazionale in anticipo rispetto al compimento dei 67 anni. Svolgono lavori pesanti i lavoratori addetti alla “linea catena”, i lavoratori notturni, i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, coloro che svolgono mansioni usuranti (come lavori ad alte temperature e lavori nelle cave). Le attività di lavoro usurante devono essere svolte almeno 7 anni negli ultimi dieci e per almeno la metà dell’intero arco di tempo in cui si lavora.

Pensione a 63 anni: ecco a chi spetta

I camionisti e tutti gli autotrasportatori possono uscire dal mercato occupazionale godendo di un assegno previdenziale INPS in anticipo rispetto alla variabile anagrafica prevista per beneficiare dell’assegno di vecchiaia.

Gli autotrasportatori ed i camionisti che hanno raggiunto almeno 36 anni di anzianità contributiva possono sfruttare a proprio beneficio l’APE Social. La misura Ape Social rappresenta un viaggio da intraprendere da 63 anni fino al raggiungimento dei 67 anni.

Una volta compiuti i sessantasette anni di età il camionista o l’autotrasportatore matura il diritto di percepire la pensione di vecchiaia. L’assegno ordinario può essere raggiunto con 20 anni di contribuzione.

Pensione Camionisti con Quota 41

Quota 41 è una misura previdenziale strutturale e senza scadenza destinata a chi svolge lavori gravosi. La Quota 41 è una misura che permette il pensionamento a prescindere dall’età anagrafica.

Inoltre, è necessario versare 41 anni di contributi ed aver svolto il lavoro di camionista in 7 degli ultimi dieci anni o in sei degli ultimi sette. Almeno un anno dei 41 anni di contributi deve essere versato prima del compimento del diciannovesimo anno d’età da parte del lavoratore.

Pensione INPS Camionisti: a quanto ammonta l’importo dell’assegno?

Non è semplice e automatico stabilire l’importo della pensione spettante ai camionisti. È bene valutare attentamente tutte le dinamiche che hanno un impatto sulla misura previdenziale di cui si richiede l’accesso.