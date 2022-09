Padova: motociclista perde la vita scontrandosi con un trattore

By

A Piazzola sul Brenta, a nord di Padova, un motociclista ha perso la vita in seguito allo scontro con un trattore.

Il sinistro è avvenuto sulla provinciale Contarina, una strada tristemente famosa per l’alto numero di incidenti mortali.

Muore un motociclista a Padova

Ennesimo schianto mortale sulle strade del nord, precisamente nel padovano, dove un motociclista è morto dopo che il suo mezzo si è scontrato con un trattore.

L’incidente è avvenuto in via Contarina, tristemente nota proprio per i tanti incidenti mortali.

Stavolta a perdere la vita è stato un uomo di 38 anni residente a San Pietro in Gu. Il motociclista si chiamava Mariano Industria e nel pomeriggio di oggi stava percorrendo la famigerata strada.

A un certo punto, all’incrocio di via Pieretto, l’uomo si è scontrato con un trattore, per cause ancora di accertamento.

In realtà c’è anche una prima ipotesi presa in analisi dalle forze dell’ordine, sembra infatti che l’uomo a bordo della Yamaha 600 avrebbe tentato un sorpasso azzardato.

Immediato l’arrivo dei soccorritori del 118 e dei Carabinieri della stazione di Piazzola sul Brenta e Radiomobile di Cittadella, i quali hanno constatato la morte sul colpo del giovane e quindi hanno disposto il trasporto della salma in obitorio.

Le indagini

Per far luce su quanto avvenuto, gli agenti stanno effettuando gli accertamenti del caso e a tal proposito, l’area dove è avvenuto l’incidente è stata chiusa alla circolazione per diverse ore.

Le forze dell’ordine dovranno appurare l’esatta dinamica di quanto accaduto, tuttavia l’ipotesi accreditata sembrerebbe appunto quella del sorpasso.

In effetti, Mariano, classe 1984, stava sorpassando il trattore, il quale però proprio nello stesso momento stava iniziando la manovra di svolta a sinistra e quindi è avvenuto l’impatto.

Il bilancio è così tragico perché probabilmente il motociclista si muoveva a velocità elevata, per questo motivo lo schianto al suolo è stato considerevole e per la gravità delle ferite riportate, è morto sul colpo ed era già deceduto all’arrivo del personale medico.

Per quanto riguarda il conducente del trattore, è fortemente sotto shock per quanto accaduto ed è stato soccorso dal 118 ma le sue condizioni sono buone, a parte ovviamente il grande spavento.

Gli agenti stanno analizzando la zona per capire se ci siano testimoni o telecamere di sorveglianza. Al momento ci si concentra sulla versione del trattorista, per raccogliere quanti più dettagli possibili, utili alle indagini.

Tutti conoscevano il ragazzo per la sua passione per le moto, ora il paese piange la sua scomparsa e presto si terranno i funerali.

Molti i e arrivati in queste ora sui social, infatti molti amici e conoscenti hanno espresso vicinanza alla famiglia e cordoglio.