Nero dal fondo del water, come sbarazzarsene all’istante: basta un semplice gesto quotidiano

La pulizia del water, del lavabo e della doccia sono attività obbligatorie che garantiscono una casa libera da infezioni, batteri e cattivi odori.

Inoltre, avere un bagno impeccabile è sinonimo di igiene, dedizione e buone abitudini in casa.

Usare il bicarbonato di sodio per pulire i bagni

Per la pulizia, il bicarbonato di sodio può essere utilizzato in tutta la casa. Particolarmente efficace per sbiancare, disincrostare e controllare gli odori, è molto indicato per la pulizia dei servizi igienici. Si può applicare con una spugna direttamente sulla superficie da pulire. Con un po’ d’acqua, il bicarbonato forma una pasta facile da stendere. Sebbene sia molto efficace da solo, può essere usato altrettanto bene in combinazione con altre sostanze che potrebbero rafforzarne gli effetti positivi.

Nero nel fondo del water

La pulizia del bagno dovrebbe essere sempre al primo posto nelle nostre case. Tuttavia, a volte disinfettare l’area del water nel solito modo è costoso, soprattutto se si ha una certa propensione per i prodotti con componenti chimici. Di solito sono tra i più consigliati per lavare la zona del water perché molto potenti, ma tutto questo va a discapito del nostro Pianete, oltre che a danno delle nostre vie respiratorie! Tuttavia esistono formule fatte in casa altrettanto efficaci che vedono l’impiego di aceto e bicarbonato, da utilizzare insieme, ma anche separatamente, che fanno lo stesso lavoro. Queste ricette della nonna sono state utilizzate per molto tempo e hanno sempre dato buoni risultati quando si tratta di pulire il water. Quindi perché non dare un’occhiata e se risultano convincenti, provarli già da domani? In fondo si tratta di un solo giorno di spazzolatura profonda, e poi sono economici e semplici. Qualche consiglio vi aiuterà a pulire il bagno in modo più facile e divertente, anche con una “bomba”, non di essenze profumate per un bagno rilassante, ma di bicarbonato di sodio.

Materiali occorrenti per la pulizia della toilette

1 tazza di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio e mezzo di sapone liquido

Detergente all’aceto

1 spazzola per WC