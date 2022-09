Marco Liorni, imbarazzo a Reazione a Catena: “Non può averlo detto sul serio” | Che vergogna

By

Il noto conduttore televisivo si ritrova in una spiacevole situazione, la frase davvero imbarazzante pronunciata da Marco Liorni ha scosso tutti i telespettatori, nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare. Ecco cosa è successo realmente nell’ultima puntata di Reazione a Catena: tutti i dettagli a riguardo.

Alla sue spalle ha innumerevoli anni di carriera, lui infatti è uno dei pochi conduttori televisivi che lavorano i questo campo fin dagli esordi. Con il passare del tempo il noto presentatore ha letteralmente conquistato il pubblico e tutti coloro che lavorano dietro le quinte per ottenere una resa migliore. Nonostante gli innumerevoli anni di carriera però può capitare che con il passare del tempo si faccia meno attenzione a ciò che si dice, un po’ per sbadataggine, un po’ per disattenzione.

Una cosa è certa, il noto programma televisivo condotto proprio da lui, stiamo ovviamente parlando di Reazione a Catena, con la sua partecipazione ah ottenuto un successo davvero inimmaginabile. Proprio per questo motivo infatti il suo ruolo non potrebbe essere ricoperto da nessuno oltre che da lui.

Nelle ultime ore però, colui che veniva letteralmente idolatrato ha commesso un errore che non è passato affatto inosservata ed anzi ha letteralmente spiazzato tuti i telespettatori. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto come ha reagito subito dopo.

Marco Liorni e la frase imbarazzante detta a Reazione a Catena

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente tutto risale all’ultima puntata di Reazione a Catena, programma particolarmente amato dal pubblico italiano e per questo appunto con un riscontro di ascolto molto alto. Nella scorsa puntata però qualcosa è andato storto. Chi segue attentamente il programma sa perfettamente che in queste ultime puntate si sono aggiudicati il ruolo di campioni ben tre donne, ovvero I Tre allo Spiedo. Durante l’ultima sfida però abbiamo assistito ad uno scenario completamente surreale.

Ebbene, il conduttore ha chiesto ai partecipanti chi fece la spedizione dei mille. Con molta sorpresa e con molto stupore Camilla ha commesso una gaffe inimmaginabile. Anziché rispondere Giuseppe Garibaldi infatti ha risposto Napoleone Bonaparte.

“Ne abbiamo viste di peggio, ma può capitare per l’emozione. Loro sono molto bravi, mi dispiace che sia andata così”

non può averlo detto sul serio… — annarita1992 (@annarita19921) September 4, 2022

Queste sono le parole del noto conduttore pronunciate subito dopo aver sentito la risposta della concorrente. La gaffe ha letteralmente spazzato chiunque ma l’emozione in questi casi gioca davvero dei brutti scherzi.