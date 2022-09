“L’ho trovato a letto con un’altra” Rocio Morales: spunta il retroscena | Aveva solo 19 anni

La famosissima attrice Rocio Morales racconta finalmente tutta la verità con il cuore a pezzi, l’inaspettato retroscena lascia tutti a bocca aperta. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è realmente successo e quando ha vissuto questo momento.

La nota attrice ha alle sue spalle innumerevoli anni di carriera, conosciuta non solo per la sua notorietà acquisita nel tempo proprio grazie ai suoi ruoli indimenticabili nel mondo della filmografia ma anche per via della sua vita privata. Come ben saprete lei ha al suo fianco un altro grande attore, il quale ci ha fatto sognare molteplici occasioni. La relazione con il noto Raoul Bova infatti appartiene ad un cartolo estremamente importante per lei poiché lui rappresenta tuo ciò che ha sempre desiderato.

Insieme hanno costruito una famiglia, fondata su un legame solido ed un affetto immenso. I due infatti sono diventati genitori, ricoprono i rispettivi ruoli di mamma e papà di due splendide bambine, ovvero Luna e Alma. Queste ultime sono l’amore di mamma e papà e la relazione dei loro genitori continua a procedere a gonfie vele.

Entrambi appunto sono la coppia più solida dell’intero mondo dello spettacolo. Purtroppo però non sempre è stato così. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente: cosa è successo realmente e soprattutto a quando risale tutto ciò.

Rocio Morales racconta finalmente tutta la verità

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza, la loro relazione continua a procedere a gonfie vele, non sempre però la loro vita privata è stata così. Oggi l’attrice si definisce particolarmente soddisfatta della sua vita privata e sentimentale, qualche tempo fa però non si sarebbe mai potuta immagina di affermarlo. Per chi non lo sapesse infatti prima di incontrare la sua dolce metà lei ha vissuto dei momenti estremamente difficili poiché rinchiusa in una relazione a dir poco spiacevole.

“Stavo con un ragazzo che mi faceva stare male, ma non riuscivo ad allontanarmi. Non guardavo più la luce. Vivevo a testa bassa. Sono stati anni di grande dolore, di annientamento. Lui era una persona affascinante, un attore, con tanti pregi, ma con problematiche sue. Io avevo solo 19 anni. L’ho anche trovato a letto con un’altra. Lui ha detto che non era successo niente e gli ho creduto. A volte, quando non sei matura, hai rapporti che creano dipendenza.”

Queste sono le sue parole utilizzare per raccontare la verità dei fatti e per far comprendere il proprio stato emotivo dei tempi. Ad oggi fortunatamente però non vive più una condizione simili poiché al fianco del suo amato Raoul non ha mai avvertito determinate sensazioni, anzi ha più volte affermato che entrambi sono molto simili e proprio per questo motivo fra loro vi è una forte intesa.