“Le cose non funzionavano”, Milly Carlucci scaricata da lui: dopo così tanti anni finisce tutto

Milly Carlucci, colpo di scena inaspettato per la conduttrice

Considerata e a buon ragione, tra le conduttrici più amate del piccolo schermo, Milly Carlucci è presente in televisione da tanti anni. Showgirl e presentatrice di grande successo, è da tantissimo tempo la star della amatissima trasmissione Rai “Ballando con le stelle”.

Il talent che vede scontrarsi a colpi di danza e stacchetti musicali personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo e non, con ballerini e ballerine professioniste, è tra i programmi di punta della Rete Ammiraglia.

Tra poco più di un mese avrà inizio anche la nuova edizione del famoso show e al timone troveremo sempre la bionda Milly. Tuttavia, proprio a poche settimane dall’inaugurazione del suo nuovo anno televisivo, arriva una notizia per lei sconvolgente.

Dopo tanti anni insieme, lui l’ha mollata così. Finisce improvvisamente tutto. Che grande colpo per la conduttrice ma anche per i fan della Carlucci. Nessuno si sarebbe mai aspettato una rottura del genere.

Milly Carlucci non se l’aspettava proprio però è successo: dopo tanti anni con lui è finita per sempre. L’ha mollata di punto in bianco. Non stiamo parlando di Angelo Donati, suo marito con il quale le cose procedono a gonfie vele, ma di una amatissimo maestro di ballo, protagonista della trasmissione “Ballando con le stelle”, Stefano Oradei.

Il danzatore, dopo dieci anni al fianco di Milly Carlucci, ha deciso di abbandonare il programma della Rai. A confermare la notizia è stato lui in prima persona attraverso i suoi profili social.

Ecco che cosa ha scritto su Instagram:

“News. È giusto per i fan e le persone che mi sostengono ogni giorno, informarvi che dopo dieci anni circa sarà il primo anno senza Ballando. Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e con la produzione e… le combinazioni non funzionavano”.

Questo il messaggio di Oradei che ha lasciato tutti senza parole. Stefano è amatissimo dai telespettatori. La sua bravura e il suo talento lo hanno portato più volte ad arrivare a un passo dalla finale. La sua assenza in trasmissione si farà sentire, i fan hanno il cuore spezzato.

Che cosa sarà successo di così grave tra Oradei, Milly e la produzione? La Carlucci, secondo quanto si dice tra i corridoi del gossip, non darebbe seconde opportunità a nessuno e spesso si è resa protagonista, con altri personaggi di “Ballando con le stelle”, di un out-out che l’ha vista sempre primeggiare.

Dopo dunque Raimondo Todaro, un altro ballerino esce dal cast di “Ballando”. Stefano Oradei ha affermato anche che sarà impegnato in nuovi progetti. Il ballerino ha davanti a sé un futuro sicuramente luminoso:

“Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando”.

Nessun messaggio rivolto alla produzione o a Milly Carlucci. Nessun saluto, nessun ringraziamento. I fan che hanno letto la sua comunicazione, hanno pensato che tra Stefano, il cast di Ballando e la stessa conduttrice, debba essere successo qualcosa di grave.