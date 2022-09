Lavatrice, aggiungilo al bucato: biancheria profumatissima | Panni con un odore pazzesco

Ecco che oggi vi sveliamo un metodo incredibile che ci permetterà di lavare i vestiti in lavatrice senza l’uso del detersivo.

Hai finito il detersivo e i negozi sono chiusi? Continuate a leggere per scoprire qual è questa soluzione casalinga e rivoluzionaria che ci permetterà di ottenere vestiti pulitissimi senza l’uso del detersivo.

Cosa usare in lavatrice al posto del detersivo

Se hai finito il detersivo per bucato e i negozi sono chiusi, non preoccuparti, perché hai alcune alternative di emergenza.

I risultati sono incredibili, i tuoi vestiti saranno puliti e potrai cavartela. Nel caso finissi il detersivo, una delle cose migliori che puoi fare è lavare a mano.

Per rimuovere lo sporco, puoi usare un cucchiaino di shampoo, oltre al sapone per le mani o al gel doccia, preferibilmente delicato o per bambini. Se i tuoi vestiti sono macchiati di grasso, puoi usare un po’ di detersivo per piatti. Il suo potere antigrasso ti aiuterà a rimuovere le macchie di olio e salsa.

Puoi anche usare una saponetta, purché non contenga oli o ammorbidenti, altrimenti potrebbe macchiare i tuoi vestiti. E se hai un volume elevato di biancheria che non può aspettare, puoi anche utilizzare alternative di emergenza al detersivo per lavatrice.

Possono aiutarti a uscire dai guai! Un trucco che puoi provare è utilizzare le ultime gocce del tuo detersivo liquido aggiungendo acqua alla bottiglia, quindi mezza tazza di bicarbonato di sodio nel cestello.

Se non hai detersivo, metti una tazza piena di bicarbonato di sodio. Questo ingrediente pulirà e rimuoverà gli odori dai vestiti. Tieni presente che non puoi aggiungere un prodotto qualsiasi in lavatrice, quindi in caso di dubbio è meglio aspettare di avere il detersivo.

Non utilizzare mai pastiglie per lavastoviglie, in quanto possono scolorire i vestiti e lasciare residui sul tessuto. Inoltre, non aggiungere detersivo per piatti, shampoo, sapone per le mani o gel, poiché genera molta schiuma e potrebbe danneggiare la lavatrice.

Ma sai che esiste un metodo sconosciuto da molti e davvero efficace? Continuate a leggere l’articolo per scoprirlo!

Ecco il metodo definitivo

Non tutti conoscono questo metodo, eppure è efficientissimo! Tutto quello che dovete fare, se avete finito il detersivo per lavatrice, è grattugiare del sapone, preferibilmente quello di Marsiglia, ma va bene qualsiasi altro.

Grattugiatene almeno il quantitativo di due cucchiaia e inseritelo all’interno di un calzino, da chiudere su se stesso e da introdurre direttamente in lavatrice.

In questo modo potrai portare a termine un classico lavaggio in lavatrice e i tuoi capi risulteranno pulitissimi come quando utilizzi il suo detersivo.

E tu conoscevi questa soluzione incredibile ed efficace? Facci sapere se la usavi già e se la userai in futuro.