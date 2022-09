“Guai a chi me la tocca”, Totti senza freni: il clamoroso gesto dopo il divorzio

Totti senza controllo, come non l’avete mai visto. Arriva il clamoroso gesto inaspettato dopo il divorzio. Ecco che cosa ha dichiarato il pupone.

L’ex calciatore più famoso della Roma fa rimanere tutti di stucco. La dichiarazione su Ilary è un colpo al cuore. Ecco cosa ha confessato lo sportivo.

Il gesto inaspettato di Totti dopo il divorzio

È passato ormai un bel po’ di tempo da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato, con grande sorpresa di tutti, la fine del loro matrimonio. Era una calda giornata dell’11 luglio quando la presentatrice dell’Isola dei Famosi, con un comunicato bomba che si attendeva da qualche ora, ha distrutto per sempre il sogno degli italiani che tanto avevano creduto in questo amore e nella loro favola d’amore moderna.

Eppure, il lieto fine che l’ex calciatore della Roma e la ex letterina di Passaparola si sono trovati a vivere, non è stato per nulla positivo. Mentre il divorzio pare sia pronto per essere firmato a settembre, arriva il gesto inaspettato di Totti che ha lasciato tutti senza parole.

Il pupone è forse pronto a fare un passo indietro e a ricostruire, pezzo dopo pezzo, la sua vita insieme a Ilary? Arriva una indiscrezione che lascia di sasso. Ecco che cosa ha combinato Francesco.

La confessione inaspettata lascia di stucco

Francesco Totti e Ilary Blasi ormai non sono più una coppia. La fine del loro matrimonio ha lasciato tutti senza parole. Nessuno si aspettava che loro, una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano, potesse fare questa fine. Invece è successo.

Mentre la Blasi sembra però essere rinata e attraverso i social ha voluto condividere con i suoi tantissimi seguaci la sua rinascita personale, Francesco Totti è rimasto nell’ombra, almeno fino ad ora.

Si dice che l’ex calciatore della Roma stia continuando a viversi la sua amante, Noemi Bocchi, seppur di nascosto da telecamere e paparazzi. I due amanti avrebbero trascorso diverse notti insieme nella casa vacanze di lei al Circeo.

Mentre la Blasi nelle scorse ore ha pubblicato una foto che la vede insieme alla piccola di casa, Isabel, pronta ad iniziare il suo primo giorno di scuola, Francesco ancora si nasconde dietro il silenzio stampa e social anche se, come ha dichiarato il suo amico Alex Nuccetelli, il pupone è pronto a parlare molto presto.

A proposito di Alex Nuccetelli che è uno dei migliori amici dell’ex calciatore della Roma, proprio lui ha fatto una dichiarazione sconvolgente. In un’intervista rilasciata al Corriere della sera, l’ex compagno di Antonella Mosetti ha riportato alcune delle parole che gli sarebbero state riferite proprio dallo sportivo:

“Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”.

La confidenza di Francesco Totti è un colpo al cuore. Secondo quanto fa intendere Alex, in realtà Ilary Blasi avrebbe preso la decisione di separarsi da Francesco senza pensarci su due volte.

Intanto, i due ex sono pronti a scendere in campo con i loro avvocati. Francesco avrebbe deciso di farsi difendere dalla divorzista Annamaria Bernardini De Pace, mostro sacro del ramo matrimonialista. Gli interessi in ballo da tutelare sono tanti.