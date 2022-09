Francesca Fialdini, assurdo: avevate capito che era il fidanzato? Lo vediamo sempre in TV

Francesca Fialdini lascia tutti senza parole. Sapete chi è il suo ex fidanzato? Lui è famosissimo, lo vediamo sempre in televisione. E chi lo avrebbe mai immaginato?

Hai capito la bella bionda? Francesca Fialdini, la dolcissima conduttrice di “Da noi… a ruota libera”, è stata fidanzata con un personaggio della televisione molto conosciuto e famoso in tutta Italia. Sapete di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi.

Francesca Fialdini lascia tutti a bocca aperta

Conduttrice radiofonica e televisiva di grande successo, Francesca Fialdini è tra i volti più amati dal pubblico italiano. Dopo la laurea in scienze della comunicazione conseguita presso La Sapienza di Roma, ha lavorato prima per radio Vaticano e poi come inviata estera per alcuni contenitori di informazioni locali.

Nel 2005 è diventata il volto di “A sua immagine” su Rai 1, posizione, quella di conduttrice, che ha conservato fino al 2013. Dal 2019 è al timone del programma “Da noi… a ruota libera” che le ha conferito ancora di più grande popolarità.

Empatica, dolce e con un carattere meraviglioso, Francesca Fialdini è entrata in punta di piedi nel cuore dei telespettatori italiani che, a distanza di tanti anni dal suo esordio in televisione, continua a essere amatissima e seguitissima.

La sua vita privata è però top secret. La conduttrice cerca di tenere il suo privato lontano dalle telecamere ma qualcosa non è sfuggito comunque all’attenzione dei nostri media. Sapete con chi è stata fidanzata la Fialdini? Proprio con lui, un personaggio famoso della televisione italiana. Lo conoscete benissimo.

Chi è il famoso ex fidanzato della conduttrice Rai

Francesca Fialdini è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La bella bionda cerca di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori ma un dettaglio non è sfuggito ai mass media. Viene fuori l’ex fidanzato famosissimo di cui nessuno sapeva nulla: stiamo parlando di Pif.

L’ex iena e conduttore televisivo e la bella Francesca, hanno avuto una relazione che si è conclusa però in maniera inaspettata. I due, complici e affiatati, sono stati beccati in più occasioni da diversi settimanali, a partire da Chi di Alfonso Signorini, mentre cenano a lume di candela o passeggiano per le strade milanesi.

Lui ha iniziato ad uscire con Francesca Fialdini dopo la fine della sua storia con Giulia Innocenzi con la quale è stato in coppia per 6 anni. Purtroppo la loro storia d’amore o flirt fugace, che dir si voglia, è durata pochissimo ma i due, a quanto pare, sono rimasti in buoni rapporti.

Oggi ciascuno di loro ha preso strade diverse. L’ex iena e conduttore televisivo attualmente fa coppia con Nabila Ben Chahed, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo e che l’ha reso papà di una splendida figlia.

Invece la conduttrice di “Da noi… a ruota libera”, è fidanzatissima con Milo Brunetti, uno odontotecnico di Lecco molto conosciuto nell’ambiente medico. Francesca Fialdini non ha mai parlato pubblicamente della sua relazione con Milo.

Sempre riservata, in televisione vuole portare solo e soltanto la sua cultura e preparazione ma non la sua vita privata. Ha confessato però il suo desiderio di voler mettere su famiglia in una intervista a Mara Venier, in una delle ultime puntate dell’ultima edizione di Domenica In:

“Certo ho un’età in cui il desiderio di non vivere più a distanza un rapporto si fa sentire forte, però se questo sarà compatibile con gli impegni professionali lo vedremo più avanti”.

La Fialdini si riferiva con queste parole al rapporto a distanza che vive con il suo compagno. Lui e lei, infatti, abitano in parti diverse d’Italia e riescono a vedersi solo organizzando i propri impegni professionali.