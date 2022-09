Se non ci pensa la Rai a farli incontrare prima del voto del 25 settembre, c’è il Forum Ambrosetti a Cernobbio che diventa teatro di uno scontro elettorale per i leader dei partiti che vogliono guidare l’Italia. Quello che prima era un workshop per riunire il meglio della finanza e della politica, oggi si trasforma in un simposio di propaganda e proposte.

Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, ovviamente, Enrico Letta, segretario del Partito democratico, Matteo Salvini, leader della Lega, Giuseppe Conte (che al meeting di Comunione e Liberazione non era stato invitato), presidente del MoVimento 5 stelle, Carlo Calenda, frontman del terzo polo e fondatore di Azione, e Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, si incontreranno faccia a faccia. Nel giro di tavolo di due ore, moderato dal direttore del Corriere della sera, Luciano Fontana, avranno come pubblico speciale industriali, banchieri, finanzieri, economisti, manager e amministratori: insomma, la creme della società.

Forum Ambrosetti, oggi l’incontro con i leader dei partiti: ci sono Calenda, Conte, Letta, Meloni, Salvini e Tajani

Nel clima già caldo della prima domenica di settembre, i leader dei partiti che corrono per le elezioni politiche del 25 settembre si incontrano per la prima volta tutti insieme al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Un appuntamento preelettorale che già dalle dichiarazioni rese a margine dall’evento, ma non solo, si preannuncia al veleno.

I temi da discutere non sono solo quelli della campagna elettorale, con le varie proposte da presentare al pubblico di banchieri e industriali del workshop, ma verteranno anche sulla delicatissima questione del caro energia.

Il primo a parlare è stato il braccio destro di Silvio Berlusconi e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha allontanato le voci di una crisi nella coalizione data vincente alle elezioni in seguito alle parole di Matteo Salvini sulle sanzioni per la Russia da rivedere. “Il centrodestra è coeso – ha iniziato -. Mi preoccuperei di sapere cosa fa la sinistra per dare stabilità al Paese”.

Nessun problema, dunque, perché loro, ha detto ancora, si presentano alle urne “con una coalizione unica”, mentre dall’altra parte, il MoVimento 5 stelle, il Partito democratico, Carlo Calenda e Marco Rizzo “se ne dicono di tutti i colori”.

Dopo l’ex presidente del Parlamento europeo, è stato il turno del leader di Azione e frontman del terzo polo, che è tornato a chiarire la questione rigassificatori. “Ne servono tre, uno a Ravenna, uno a Piombino e l’altro al sud. E se non si riescono a fare è perché c’è un’opposizione”, ha detto Calenda. Quanto all’ipotesi di una mensilità in più per mitigare gli effetti dell’inflazione, l’ex candidato sindaco di Roma ha spiegato che “c’è un problema di costi dell’energia che va messo a posto perché le imprese non potranno permetterselo”.

Sul tema del gas, è intervenuto anche il segretario dem, Enrico Letta. Le sue parole, però, riguardano piuttosto le sanzioni alla Russia, messe in discussione dal numero uno della Lega. “Non si può scherzare – ha esordito -. Non si può buttare questa questione nella campagna elettorale con frasi in libertà che rischiano di fare un danno pesantissimo all’affidabilità dell’Italia e dell’Europa”. “Questa vicenda va gestita insieme agli alleati europei e bisogna trovare soluzioni”, ha concluso prima di parlare di una possibile nuova alleanza post elettorale con il terzo polo e quindi con Calenda.

“Adesso ci impegniamo sul 25 settembre, che è la partita più importante. Quel che accadrà dopo, accadrà una volta che il risultato elettorale sarà arrivato”, ha chiosato. Certo, la situazione è tutt’altro che semplice considerate le accuse che sono arrivate tramite i social dai due leader.

A proposito di questo, anche Giuseppe Conte, presidente dei pentastellati, che sarà presente al Forum in collegamento video, durante la tappa di Avellino del tour di campagna elettorale, è tornato a parlare della questione del voto utile, tanto auspicato da Letta per battere la destra: “Spieghi alla comunità del Pd perché ha abbandonato l’agenda Conte 2 ed è passato all’agenda Draghi – e ancora -, è passato da un milione di cittadini salvati in pandemia a 6 euro lordi al mese in busta paga per i lavoratori, ci pagano una colazione”. “Basta mistificazioni sul voto utile, basta trattare gli elettori così. Bisogna dare il voto giusto”, ha concluso.

Forum Ambrosetti, i ministri di Azione e Pd hanno preparato la strada al dibattito

Ma prima della tavola rotonda, anche alcuni ministri hanno potuto lanciare le loro bordate – se in campagna elettorale. È il caso per esempio di Mara Carfagna, ministra del Sud, ex Forza Italia ora con Azione di Calenda. “Quando sento Salvini parlare di sanzioni – ha detto a margine del Forum -, mi sembra di ascoltare la propaganda di Putin. Mi preoccupa un Paese come l’Italia che strizza l’occhio alla Russia e che si fa applaudire da Medvedev”.

Certo, ha spiegato ancora l’ex forzista, “bisogna capire quanto e come le sanzioni siano impattanti sulla nostra economia, correre ai ripari e proteggere le famiglie e le imprese, ma sicuramente queste hanno fortemente indebolito l’economia russa. Raccontare una realtà diversa significa fare il gioco di Putin”.

Carfagna ha anche parlato del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che non deve essere cambiato, e a lei ha fatto da eco la sua collega, anche lei ex del partito di Berlusconi e ora nel terzo polo, Mariastella Gelmini. La ministra per gli Affari regionali, durante il workshop, si è detta preoccupata per la richiesta di alcune forze politiche di rinegoziare il Pnrr. “In questi mesi abbiamo dimostrato all’Europa che l’Italia rispetta gli impegni. Piegare la logica a interessi contingenti significa snaturarne la ratio. Faremmo una bella figura se prendessimo tutti l’impegno di rispettare le riforme e gli investimenti”.

Anche Gelmini, poi, ha parlato la proposta del leader del Carroccio che preoccupano “non solo perché sarebbe una scelta che isolerebbe l’Italia, ma anche perché di fronte a questa affermazione non c’è stata una precisazione né di Forza Italia, né di Fratell’Italia”.

Dal ministro del Lavoro, il democratico Andrea Orlando, invece, arrivano accuse nei confronti degli ex alleati del MoVimento 5 stelle. Rispondendo a una domanda su come i pentastellati stiano copiando alcune proposte del Pd, l’ex Guarda sigilli ha detto che molte delle sue “non hanno trovato sostegno da parte del M5s, poi non c’è stato un momento in cui loro hanno posto questioni di carattere sociale che non hanno trovato il sostegno da parte del Partito democratico”. Quello che è stato sui temi sociali, ha precisato, è una conseguenza delle politiche dei dem.