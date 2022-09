“È incinta”, l’improvvisa notizia a Estate in diretta: Roberta Capua felicissima | Lo annuncia così

By

Roberta Capua al settimo cielo. La famosa conduttrice partenopea lo annuncia così, davanti a tutti, durante la trasmissione “Estate in diretta”. I fan restano senza parole.

Conduttrice di grande successo, ex modella e volto noto della televisione italiana, Roberta Capua è la napoletana più bella del piccolo schermo. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al contest di bellezza più famoso del mondo, Miss Universo, che le ha portato fortuna e notorietà.

Nel famoso contest si classificò al secondo posto. Nel 2004 ha iniziato a lavorare per Mediaset conducendo alcuni programmi importanti come “Tutti pazzi per i reality” e “Sei un mito”. Ha preso poi parte anche a Celebrity Masterchef Italia nel 2017, vincendo il programma.

Dopo aver conquistato anche la corona della reginetta più bella d’Italia, nel 1986, inizia per lei la scalata al successo. Dopo più di una decade d’oro da un punto di vista professionale, arriva la stasi lavorativa. Per un po’ di tempo, la Capua scompare dalla televisione per dedicarsi al figlio e alla famiglia.

Nel 2016 torna ad essere un volto noto però del piccolo schermo. Dal 2021 è conduttrice di “Estate in diretta” e proprio in questa famosa trasmissione, nelle scorse ore, la bella napoletana ha fatto un annuncio che ha lasciato senza parole.

“È incinta”: la presentatrice lo comunica così a tutti

Roberta Capua fa un annuncio che lascia senza parole: “Lei è incinta”. La conduttrice partenopea lo comunica davanti a tutta Italia nella sua trasmissione “Estate in diretta”. Protagonista del lieto evento non è però la bella napoletana che già è mamma, ma Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle.

Nella scorsa puntata della trasmissione Rai, la conduttrice ha aperto la seconda parte del talk parlando proprio della lieta notizia:

“Ci sono delle belle notizie cioè che Aurora Ramazzotti sarebbe in dolce attesa e noi le facciamo tanti auguri”.

Da ieri, stanno circolando voci sulla gravidanza della bella figlia d’arte che, secondo il settimanale Chi, diventerà mamma a gennaio e Roberta Capua si è voluta congratulare in prima persona con la giovane Aurora.

E quale sede migliore per farlo se non la sua famosa trasmissione che è seguita da milioni di telespettatori? La bella napoletana è felice anche per Michelle Hunziker che diventerà prestissimo, a soli 45 anni, nonna.

La napoletana è al settimo cielo per la famiglia Hunziker e Ramazzotti. Lei stessa che è madre, può ben comprendere il grande impegno che Aurora si prepara ad affrontare ma anche le tante gioie che con la maternità arriveranno.

Roberta Capua, dopo una relazione meravigliosa con il nuotatore Massimiliano Rosolino, da tempo fa coppia fissa con Stefano Cassoli che ha conosciuto nel 2006 ad un appuntamento al buio organizzato da alcune amiche. I due sono convolati a nozze nel 2011 e il loro amore è stato benedetto dall’arrivo di un figlio, Leonardo, nato nel 2008.