“È il nostro primo figlio”, dopo pochi mesi il lieto annuncio: la ballerina di Amici diventa mamma

Amici, arriva una lieta notizia per i fan della trasmissione mariana. Dopo pochi mesi loro l’annunciano così: lei diventa mamma! Che grande gioia, i fan sono al settimo cielo per la coppia.

Con grande sorpresa di tutti lei diventa mamma! La famosa ballerina di Amici lo comunica così. Il post social fa il giro del web e lascia tutti di stucco.

Lite notizie per i fan di Amici

Amici di Maria De Filippi è il talent condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo che da oltre 20 anni tiene compagnia al pubblico italiano. Queen Mary, dopo la pausa estiva, sta per ritornare in televisione.

Tra pochissimi giorni la rivedremo nuovamente in onda con Uomini e Donne e poi anche con la nuova edizione di Amici, il talent dedicato ai giovani talenti che vogliono farsi strada nel mondo dello spettacolo e dell’arte.

Il pubblico non vede l’ora che la regina di Canale 5 torni a formare la classe di artisti che terranno compagnia ai telespettatori per tutto il 2022 e buona parte del 2023. Intanto, proprio da Amici arriva la notizia meravigliosa che ha lasciato tutti senza parole: lei, la famosissima ballerina di Canale 5, diventa mamma.

Lo scatto social fa il giro del web e lascia tutti di sasso. Pioggia di commenti positivi per loro, pronti a vivere questa nuova esperienza da genitori.

Chi è la ballerina del talent protagonista del dolce annuncio

Che meravigliosa notizia per i fan di Amici di Maria De Filippi: lei, la famosissima ballerina, è diventata mamma. Stiamo parlando di Giulia Pauselli che insieme al suo compagno, Marcello Sacchetta, nelle scorse ore hanno accolto il loro primo figlio, il piccolo Romeo.

Marcello e Giulia sono due ballerini della scuola di Maria De Filippi. Lui da anni è un danzatore professionista della accademia più famosa d’Italia, grande collaboratore di Maria De Filippi del quale la conduttrice non può fare a meno tanto che, in più occasioni, la moglie di Maurizio Costanzo gli ha affidato anche la conduzione del daytime.

Lei invece è stata prima una allieva della scuola e poi, come Marcello, una ballerina professionista del talent. Dopo l’annuncio della gravidanza, Giulia qualche mese fa, sui social ha comunicato ai suoi fan di volersi prendere una pausa dal lavoro per godersi il momento magico della maternità in arrivo, tenendo tutti aggiornati.

La Pauselli ha mantenuto la parola e su Instagram, giorno dopo giorno, ha condiviso con i suoi tantissimi fan l’andamento del suo meraviglioso periodo di attesa. Il piccolo Romeo Sacchetta è nato presso l’ospedale Gemelli di Roma.

L’emozionato neo papà ha dato la bella notizia proprio attraverso il suo social, con uno scatto splendido che mostra le mani del piccolino aggrappate al dito della sua mamma:

“D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato.(Romeo e Giulietta di William Shakespeare).Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato

Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà.

L’emozione è indescrivibile”.

Giulia e Marcello non potrebbero essere più felici. I due, che si sono conosciuti proprio nella scuola di Maria De Filippi, stanno insieme da 9 anni. Mai un momento di crisi o di divisione: da quando gli occhi dell’uno hanno incrociato quelli dell’altra, è stato amore incondizionato.

Seguitissimi sui social, Giulia e Marcello hanno fatto sognare e continuano a far sognare con il loro amore. La nascita poi del piccolo Romeo è il coronamento di un sogno che per entrambi finalmente è diventato realtà.