“È finita”, dopo anni Loredana Lecciso chiude per sempre: l’addio che non si aspettava nessuno

Spiacevole notizia quella che vede come principale protagonista proprio la famosissima Loredana Lecciso, inaspettatamente la donna decide di chiudere per sempre. Nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo realmente.

In questi ultimi giorni abbiamo sentito innumerevoli chiacchiericci che vedono appunto come protagonista proprio la sua famiglia. L’avvicinamento di Al Bano a Romina infatti ha iniziato a destare qualche sospetto ed inoltre le parole della nota cantante non sono di certo passate inosservate. I due infatti sono finiti letteralmente sotto l’occhio del ciclone per eventi che risalgono a circa qualche anno fa, proprio quando entrambi decisero di salire nuovamente sul noto palco all’Ariston a Sanremo. Da allora, soprattutto dopo la confessione della cantante, la quale afferma di aver trascorso la notte insieme a lui, le voci non hanno smesso di circolare.

Questo ovviamente ha turbato l’attuale compagna di Al Bano, il quale però, proprio per non far influenzare negativamente l’accaduto sulla sua vita privata, ha prontamente smentito ogni cosa affermata dall’ex moglie.

Questo però non ha di certo portato il sereno a casa dal momento che sono in realtà molte le difficoltà che hanno successivamente riscontrato anche nel piccolo. Vediamo quindi cosa è realmente successo e soprattutto da cosa deriva la sua decisone.

Loredana Lecciso decide di chiudere per sempre: ecco tutti i dettaglia riguardo

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente la famosa coppia si è ritrovata in difficoltà avendo a che fare con dei chiacchiericci che in realtà non corrispondevano alla verità. D’altronde si sa, quando si è famosi ogni singola voce di corridoio può scatenare letteralmente il putiferio. Inoltre i due insieme hanno creato una famiglia e proprio per questo motivo infatti la donna ha deciso di prendere le distanze. Ormai è risaputo appunto che Loredana ha preferito allontanarsi dal mondo della televisione e tornare alla sua vecchia vita svolgendo il mestiere di giornalista pubblicista. Per poter svolgere nuovamente questo mestiere appunto è stata riabilitata, vi ricordiamo che nel 2001 è stata radiata dall’albo per via delle sue apparizioni in Tv.

“È successo dall’oggi al domani, non so dire bene il perché. Quando ho deciso di smettere avevo ancora molto riscontro ed ero richiesta dagli autori dei programmi, però non me la sono più sentita. Ho disdetto diverse cose, ho onorato quelle indispensabili e ho chiuso per qualche tempo. Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte. Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Albano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia”

Queste sono proprio le sue parole rilasciate durante un’intervista condotta dal settimanale Grand Hotel.