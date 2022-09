Brescia: terribile incidente fra Pontevico e Manerbio, muore una 17enne

Nuovo incidente stradale, stavolta a Brescia, dove una ragazza ha perso la vita intorno alle 4 di notte.

L’auto su cui viaggiava, si è scontrata contro il guard rail e questo ha provocato la morte sul colpo.

Muore una 17enne a Brescia

La cronaca italiana per quanto riguarda gli incidenti stradali è davvero terribile e ne avvengono centinaia al giorno. In queste ultime ore è arrivata la notizia della morte di una ragazza bresciana.

La 17enne si trovava su una vettura che stava percorrendo l’autostrada A21, fra i comuni bresciani di Manerbio e Pontevico.

L’incidente è avvenuto questa notte intorno alle 4 e la vittima si trovava con un ragazzo di 21 anni che era alla guida e che, al contrario di lei, si è salvato e non è in pericolo di vita.

Si tratta dell’ennesimo incidente sulle strade bresciane, poco prima, a fine agosto, una 19 enne di nome Stella Mutti ha perso la vita a Rezzato, a causa dell’impatto della moto su cui viaggiava, con un’auto.

In quel caso, l’uomo alla guida della vettura era risultato ubriaco, in questo incidente invece le cause sono ancora da accertare ma sembra che non sia questo il motivo dello schianto.

Nessun altro veicolo è stato coinvolto e oltre al guidatore, non ci sono altri feriti, tranne ovviamente la giovane rimasta uccisa in maniera davvero terribile.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono giunti i soccorritori e gli agenti della Polizia Stradale, coadiuvati anche dai Vigili del Fuoco di Brescia e di Cremona, in modo da rimuovere il mezzo in sicurezza.

Per alcune ore il tratto autostradale è stato chiuso al traffico, in modo da consentire il regolare svolgimento delle operazioni di rimozione della vettura, completamente distrutta nella parte anteriore.

Gli operatori sanitari hanno constatato la morte della giovane di 17 anni e hanno disposto il trasferimento della salma in obitorio per ulteriori accertamenti da parte del medico legale.

Per lei, è atterrata l’eliambulanza mentre per quanto riguarda il 21enne, l’ambulanza lo ha trasportato in ospedale in codice giallo.

Quando si rimetterà, verrà ascoltato da Carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la vicenda e capire le cause dell’uscita di strada del veicolo, il quale si è schiantato violentemente contro il guard rail che costeggia l’autostrada.

Si cercano anche eventuali testimoni e telecamere di sorveglianza che possano aiutare a ricostruire i dettagli della vicenda che ancora una volta, ha scosso la comunità bresciana.