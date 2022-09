Asciugamani morbidissimi, il trucchetto sta nel buttare 1 cucchiaio in lavatrice

Gli asciugamani sono un tipo di indumento che tende a deteriorarsi rapidamente, in quanto sono soggetti a continui sbalzi di umidità e temperatura.

Vediamo alcuni semplici trucchi per riportare i tuoi asciugamani al loro stato di morbidezza originale, del momento dell’acquisto.

Vediamo di capire come restituire tutto lo splendore e la morbidezza ai nostri asciugamani con pochi semplici trucchi per notare la differenza.

Ovviamente si dovrà utilizzare dell’aceto bianco per non correre il rischio di intaccare il bianco dei nostri asciugamani.

Il profumo che di solito caratterizza l’aceto e che potrebbe essere un motivo per non utilizzarlo, non resterà sui vostri accappatoi e asciugamani, che invece risulteranno invece del tutto privi di macchie, disinfettati e piacevolmente morbidi da toccare.

Immergere gli asciugamani nella miscela per un’ora. Quindi vanno sciacquati sotto l’acqua fredda e messi in lavatrice.

Non abusare del detersivo

Mettere più detersivo di quello consigliato non renderà gli asciugamani più puliti, ma può essere negativo per il tessuto . Basterà una piccola quantità di prodotto per lasciare gli asciugamani immacolati.

Non utilizzare ammorbidenti chimici

Alcuni composti ammorbidenti creano una pellicola invisibile che impedisce agli asciugamani di assorbire l’acqua come dovrebbero. Pertanto, sebbene la parola derivi da “morbido”, questi prodotti possono generare l’effetto opposto. Aggiungere aceto al posto dell’ammorbidente al cestello della lavatrice, ci permetterà di evitare che detersivi e calcare aderiscano così fortemente ai tessuti. Pertanto, il risultato saranno asciugamani più morbidi.

Non sovraccaricare il cestello della lavatrice