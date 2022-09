By

Tornano le partite delle 15 in Serie A. Oggi, al Franchi di Firenze, la quinta giornata di campionato vede la super sfida tra Fiorentina e Juventus, non scontata soprattutto per i Viola di Vincenzo Italiano. Ma è solo un anticipo delle grandi partite del weekend: alle 18 ci sarà il derby tra Milan e Inter, mentre alle 20:45 la Lazio di Maurizio Sarri se la vedrà con il Napoli.

La Roma di José Mourinho sarà impegnata a Udine nel posticipo di domenica, mentre l’Atalanta giocherà lunedì alle 15 contro il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Dove vedere le partite in tv e diretta streaming.

Serie A, la quinta giornata è quella delle super sfide

Inizia subito con un super match la quinta giornata di Serie A. La Juventus di Massimiliano Allegri, quinta a otto punti come Lazio, Milan e Napoli, sarà ospite della Fiorentina di Vincenzo Italiano, che non ha cominciato il campionato proprio al meglio (una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle prime quattro partite). Questa, però, ha un sapore particolare, soprattutto per i tifosi viola.

Un sapore ancora più particolare ha sicuramente il derby di Milano. I rossoneri di Stefano Pioli giocano in casa contro l’Inter di Simone Inzaghi, più avanti di un punto rispetto ai cugini. La gara che l’anno scorso è valsa uno scudetto, e l’anno prima pure, promette spettacolo. Così come la sfida tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i partenopei di Luciano Spalletti: appaiate a pari punti, cercano entrambe l’allungo prima dell’Europa.

Il primo lunch match della stagione sarà invece tra Cremonese e Sassuolo. I lombardi sognano i primi tre punti del ritorno in A ma i neroverdi di Alessio Dionisi non sono l’avversario più semplice da affrontare, anche senza Domenico Berardi. Alle 15, sarà il turno di Spezia e Bologna, mentre alle 18 l’Hellas Verona di Luca Cioffi se la vedrà contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. A chiudere la domenica calcistica, ma non il quinto turno, l’Udinese ospiterà la Roma di José Mourinho, attualmente prima della classe assieme all’Atalanta.

A proposito della squadra di Gian Piero Gasperini, sarà lei la sfidante del Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, ancora a secco di punti nella prima esperienza nella massima serie, lunedì alle 15. Alle 18 ci farà compagnia Salernitana-Empoli, mentre chiude i giochi la partita tra il Torino di Ivan Juric e il Lecce di Marco Baroni.

Serie A, dove vedere le partite della quinta giornata in tv e diretta streaming

Come sempre, tutte le partite della Serie A saranno visibili in esclusiva su Dazn, e quindi su qualsiasi piattaforma – smart tv, tablet, smartphone, Xbox, e chi più ne ha più ne metta. Su Sky, invece, si potranno vedere Lazio-Napoli di sabato alle 20:45, Cremonese-Sassuolo di domenica alle 12:30 e Torino-Lecce di lunedì alle 20:45.