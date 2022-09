“Riccardo ha scelto un’altra”, cambia tutto a UeD: Ida distrutta | Neanche Maria ci crede

Riccardo ha scelto un’altra donna: cambio di guardia a Uomini e Donne. Ida Platano ha il cuore spezzato, neanche Maria De Filippi può crederci.

Uomini e Donne non è ancora iniziato ma hanno già avuto inizio i colpi di scena: Riccardo ha scelto un’altra, Ida Platano è in lacrime.

Uomini e Donne, colpo di scena

Le vacanze di Maria De Filippi e del suo staff sono terminate. Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne hanno già avuto inizio e le anticipazioni scoppiettanti promettono ai telespettatori una stagione di trash ricca e piena di colpi di scena.

La prima registrazione della puntata che vedremo a settembre ha già sconvolto tutti. I protagonisti indiscussi, ancora una volta, sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex fidanzati ritornano in trasmissione e succede l’impensabile.

Guarnieri, l’affascinante pugliese, ha scelto un’altra donna. Il cuore della Platano è distrutto. Arrivano già le prime lacrime e i primi alterchi nel salotto dei sentimenti di Canale 5.

Finalmente stanno per ritornare i protagonisti più amati di Mediaset che terranno compagnia per un altro lungo anno televisivo il pubblico italiano che non vedeva l’ora che la corte di Maria De Filippi riaprisse le sue porte.

Le anticipazioni che arrivano e che vi forniamo, vi faranno rimanere a bocca aperta. Chi è la donna che ha conquistato il cuore di Riccardo? Scopriamolo.

Riccardo ha scelto proprio lei

Riccardo e Ida di nuovo protagonisti del gossip e del trash. Tra pochi giorni avrà inizio la nuova edizione di Uomini e Donne ma le registrazioni sono già iniziate e con esse anche i colpi di scena. Guarnieri spezza di nuovo il cuore di Ida, il tarantino ha scelto un’altra donna e no, non è la sua ex.

Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, nella prima puntata è stato dato grande spazio al trono classico e sono state introdotte le due nuove troniste di questa edizione, la bella Lavinia Mauro e Federica Aversano.

Quest’ultima è un volto noto della trasmissione. Federica è stata infatti la corteggiatrice e non scelta dell’ex tronista Matteo Ranieri. Bella, simpatica, solare e intraprendente, ha conquistato tutto il pubblico di Canale 5 ma soprattutto Maria De Filippi che ha voluto premiare la sua caparbietà e il suo desiderio di incontrare l’amore, dandole la sedia rossa tanto ambita.

Ebbene, si dice che Riccardo Guarnieri abbia notato la bella Federica e virato la sua attenzione su di lei. Già nelle ultime puntate dell’edizione che si è conclusa in estate di Uomini e Donne, Riccardo aveva intavolato una sorta di amicizia con la bella napoletana.

I due si erano scambiati più volte battute e complimenti. Nella registrazione che si è tenuta qualche ora fa, si viene a sapere che Riccardo avrebbe chiesto in maniera insistente a Federica di fare un ballo con lui ma che la bella napoletana non avrebbe ceduto.

Il pugliese però non ha intenzione di mollare. Insomma, Ida deve mettersi il cuore in pace. Riccardo non ha intenzione di tornare con lei, anzi, le sue mire ora e le sue attenzioni sono per un’altra donna.