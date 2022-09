“Niente quattordicesima a dicembre”, brutta batosta dall’INPS: levano soldi a questi pensionati

INPS annuncia una brutta notizia. In arrivo una brutta batosta: levano soldi a questa platea di pensionati.

Non tutti pensionati ricevono il pagamento della mensilità aggiuntiva in presenza di alcune condizioni. L’INPS procede con l’erogazione della quattordicesima anche a fine anno in presenza di particolari requisiti reddituali e non. Con la Circolare numero 2592 del 28 giugno 2022, INPS ha ribadito che tutti i pensionati che non hanno ricevuto gli importi e ritengono di averne diritto possono presentare la domanda, anche tramite i Patronati.

Quattordicesima sulla pensione: a chi non spetta a dicembre?

La quattordicesima sulla pensione non spetta a coloro che percepiscono i trattamenti di assistenza come la pensione d’invalidità civile. Coloro che non la riceveranno, ma hanno maturato i requisiti necessari, possono presentare un’apposita istanza tramite il sito dell’INPS.

La quattordicesima sulla pensione non spetta sulle prestazioni di invalidità civile, l’Ape Social, l’Ape volontario, l’Isopensione, l’indennità per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. La quattordicesima spetta anche sugli assegni previdenziale pagati da fondi diversi dall’INPS, nonché quelle pagate a favore delle casalinghe.

Quattordicesima sulla pensione: ma allora chi se la ritrova?

Per avere diritto alla quattordicesima sulla pensione è necessario verificare i requisiti necessari per averne diritto. I principali requisiti sono:

età anagrafica di 64 anni,

essere titolare di un assegno previdenziale che rientra tra quelle previste dalla normativa,

avere un requisito reddituale previsto sotto il limite legale.

Per quanto riguarda l’età anagrafica (64 anni) la quattordicesima verrà erogata con l’assegno previdenziale del mese di dicembre.

Per quanto concerne il requisito reddituale, è necessario valutare se si tratta di prima concessione o di concessione successiva. Nel caso di pensione di prima concessione vanno presi in considerazione tutti i redditi posseduti nell’anno 2022. Nel caso di concessione successiva il reddito da prendere in considerazione è quello riferito all’anno in corso e quelli degli anni precedenti.

Quattordicesima sulla pensione: domanda

Chi non riceve la quattordicesima ed è in possesso dei requisiti necessari, può presentare la domanda direttamente accedendo al sito istituzionale dell’INPS accedendo con SPID, CNS o CIE o affidandosi ai Patronati. In ogni caso è possibile visualizzare il cedolino INPS per consultare tutte le voci che compongono l’assegno previdenziale, tra cui la quattordicesima mensilità.