Millassata, l’antichissima ricetta siciliana: pochi ingredienti per una frittata da urlo

Dalla tradizione della cucina siciliana della nonna, i consigli per prepare una frittata speciale, la Millassata e come farla soffice al punto giusto.

Soffice e molto golosa la Millassata contiene diverse verdure di stagione, alcune addirittura selvatiche.

Frittata Millassata

Si prepara con i prodotti di stagione che si trovano in Sicilia, una regione splendida ricca di sole e bellezze naturali, nonché di storia e cultura.

Nella ricetta sono presenti diversi ortaggi come gli asparagi selvatici, ma se non abbiamo possibilità di reperirli possono essere sostituiti cn degli asparagi comuni. Oltre al formaggio pecorino troviamo nella frittata varie erbette per rendere più gustosi anche i carciofi.

In una delle versioni più antiche è inserita anche della zucca gialla che va fritta prima.

Nondimeno questa versione della frittata Millassata non la prevede, per cui vediamo di cosa dobbiamo dotarci per la sua preparazione e come procedere passo passo alla sua realizzazione.

Ingredienti per la frittata Millassata, per 4 persone

6 uova

2 carciofi

un mazzetto di asparagi da 300 grammi (meglio se selvatici altrimenti coltivati)

menta fresca alcune foglie

un ciuffetto di prezzemolo

pangrattato q.b.

pecorino fresco grattugiato grossolanamente q.b.,

sale q.b.

pepe q.b.

un limone

olio extra vergine d’oliva q.b.

Procedimento