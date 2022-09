“Mi ha tradito e non perdono”, Simona Izzo a cuore aperto: il matrimonio andato a rotoli

Simona Izzo è un fiume in piena. Arriva la confessione inaspettata: il tradimento doloroso ha distrutto un meraviglioso matrimonio.

Matrimonio a rotoli per colpa di lei: lui l’ha tradita con un’altra donna. Simona Izzo si racconta a cuore aperto.

Simona Izzo è un fiume in piena

Classe 1953, Simona Izzo è un’attrice, doppiatrice, regista e sceneggiatrice, tra i volti noti più amati del mondo dello spettacolo italiano. Lei, che proviene da una famiglia famosa del mondo del doppiaggio, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’arte da giovanissima, dedicandosi inizialmente alla recitazione per poi passare alla grande passione familiare, diventando una doppiatrice.

Ma la sua carriera è stata e continua ad essere ricca di esperienze costruttive. L’abbiamo vista in televisione alla conduzione di Giochi senza frontiere nel 1982 e come Signorina buonasera per la Rai all’inizio degli anni ’80. Poi alla regia di film di grande successo come “Parole e baci”, “Maniaci sentimentali” e “Tutte le donne della mia vita”, solo per citare alcuni dei film da lei diretti.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, anche essa è stata abbastanza turbolenta e proprio a proposito del suo privato, la famosa artista fa una confessione inaspettata. Simona è davvero un fiume in piena. Il suo matrimonio è finito a rotoli a causa del tradimento: lui l’ha tradita con lei.

Lui l’ha tradita: il loro matrimonio finisce così

Simona Izzo si confessa. La famosa attrice e regista italiana ha parlato a cuore aperto e ha raccontato della fine del suo matrimonio per un tradimento: lui l’ha tradita con un’altra. Non stiamo parlando del suo attuale compagno Ricky Tognazzi, ma dell’ex marito Antonello Venditti.

Dal 1975 al 1978, la Izzo è stata legata sentimentalmente al famoso cantante italiano e da lui ha avuto anche un figlio, Francesco, che proprio come la famosa mamma è un attore e un doppiatore.

Il loro matrimonio è durato solo tre anni ed è finito a causa di un tradimento. Simona l’ha confessato apertamente: Antonello Venditti l’ha tradita con una donna che lei conosce e che ha definito, poco carinamente, una persona sgradevole e dall’aspetto poco curato.

Il loro sembrava un amore meraviglioso e destinato a durare per sempre ma, come ha dichiarato la Izzo, il tradimento non si perdona e questo passo falso del cantautore romano l’ha portata a porre fine alla loro meravigliosa relazione.

Ecco che cosa ha dichiarato a riguardo la doppiatrice:

“Ci siamo lasciati per un tradimento, suo, non mio. Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni”.

Chi è la donna della discordia

Lei, che è stata la musa del cantautore romano che le ha dedicato diverse canzoni come “Amici mai”, “Ricordati di me”, “Ci vorrebbe un amico” ed “Alta marea”, non è riuscito a rimanere però fedele.

La donna della discordia non è mai venuta allo scoperto, il suo nome non è mai stato fatto ma Simona Izzo ha dichiarato di sapere di chi si tratta e l’ha anche giudicata esteticamente brutta.

Non è stato solo con lei che la famosa doppiatrice è stata tradita. Antonello Venditti, nel corso del loro breve matrimonio, si è reso protagonista più volte di diverse scappatelle extraconiugali.

Tre anni d’amore finiti dunque nel dimenticatoio a causa delle corna. Simona non hai mai tradito e non riuscirebbe mai a perdonare un tradimento. A proposito della sua storia con Venditti ha affermato:

“La nostra è stata una grande storia d’amore ma le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho perdonato il tradimento“.

Dopo la fine del suo matrimonio con Antonello Venditti, la regista nel 1995, incontra Ricky Tognazzi e da allora è sua moglie.