“Ma sono in due”, Ilary Blasi beccata in pieno: il dettaglio non sfugge ai fan | FOTO

La famosa conduttrice Ilary Blasi, dopo l’annuncio del divorzio, attira nuovamente l’attenzione con un dettaglio del tutto inaspettato, nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo realmente e quali sono gli aggiornamenti sul divorzio da Francesco Totti.

La conduttrice attualmente sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua vita. Dopo un quarto di secolo trascorso assieme alla persona che pensava potessero essere la sua dolce metà, si ritrova davanti ad un tunnel in cui sarà difficile trovare l’uscita. I due hanno vissuto insieme degli attimi indimenticabili, ogni singolo momento trascorso l’uno al fianco dell’altro ha acquisito un significato profondo non solo per i diretti interessati ma perfino per tutti i tifosi che vedevano nella loro unione il vero significato dell’amore. La notizi alle loro divorzio appunto ha lasciato tutti praticamente senza parole, ed anzi nessuno si sarebbe mai potuto immaginare una tale notizia.

Da allora entrambi i due quasi ex coniugi hanno preferito mantenere l’anonimato, senza rilasciare alcun tipo di intervista e senza far trapelare alcun dettaglio riguardante la loro vita privata. A differenza di Francesco Totti però, il quale si è letteralmente imposto un silenzio stampa e su ogni piattaforma social su cui è iscritto, la famosa conduttrice ha semplicemente deciso di rendere partecipi i propri fan portandoli con sé nelle sue vacanza, mostrandosi così semplicemente in un totale relax.

Al fianco di Francesco, non molto distante da lui, vi è sempre la sua nuova fiamma Noemi, al fianco della conduttrice invece chi c’è? Vediamo quindi insieme tutti i dettagli a riguardo e soprattutto come si sta evolvendo il loro divorzio.

Ilary Blasi ed il dettaglio inaspettato dopo l’allontanamento da Francesco Totti, nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare

Fra i due vi è sempre stato un forte legame, il quale li ha accompagnati negli ultimi 20 anni nel bene e nel male. L’amore però, come ogni altro sentimento, va coltivato giorno per giorno e pare proprio che i due abbiano rinunciato ormai da tempo a questo compito. Nonostante il loro allontanamento però dovete sapere che fra i due vi è tuttora un legame indissolubile che difficilmente si dissolverà nel tempo. Proprio il noto Francesco ha ribadito più volte che l’affetto che provava nei confronti di colei che credeva fosse l’amore della sua vita non è mai variato e mai varierà.

Anche davanti a queste parole dolci ed a tratti commoventi però la famosa conduttrice ha preso una forte decisone, mostrandola successivamente in modo velato propri sui suoi profili social. La donna infatti ha deciso di condividere un momento di relax a cena, dove ha poi mostrato persino la perfetta manicure. Proprio da queste clip però è nata la rivolta. La conduttrice infatti attualmente, nonostante il divorzio non sia ancora effettivo, ha tolto la fede al dito senza pensarci troppo.

Inoltre, a generare ulteriore scalpore è proprio un suo tatuaggio, il quale ritrae una figura che può essere identificata come due bambine, al che quindi in molti hanno innalzato un polverone. Ebbene sì, alcuni utenti infatti, oltre a creare scompiglio per via della fede mancante hanno insinuato che la figura voglia rappresentare le sue due figlie, ovvero Chanel e Isabel, e proprio per questo motivo è stata attaccata. Semplicemente perché molti utenti non hanno trovato corretto questo omaggio per le piccole di casa e la mancanza di quest’ultimo per il piccolo Cristian.