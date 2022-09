INPS, pensione anticipata per tutti i nati in questi anni: controlla se spetta anche a te

Più gli anni passano e più ci sembra impossibile pensare alla pensione, vero? La pensione, infatti, soprattutto per noi giovani sembra quasi un’utopia, qualcosa di irraggiungibile e impossibile da avere.

Se pensiamo all’ultima revisione in questi termini, ci rendiamo conto di come il limite d’età pensionabile sia stato spostato in avanti.

I più giovani, infatti, potranno prendere la cosiddetta pensione a circa 70 anni, a meno che non si abbiano dei contributi e quindi la questione può cambiare.

Eppure molti di voi si stanno facendo delle domande circa la pensione anticipata: come fare per averla? Quali requisiti avere?

Se siete tra quelli che se lo stanno chiedendo, siete nel posto giusto al momento giusto. Continuate a leggere qui di seguito per avere le risposte alle vostre domande e capire qualcosa in più, poiché questo è un tema caldo e come tale richiede conoscenza e informazione.

Pensione anticipata: come occorre comportarsi?

Volete sapere come fare per poter accedere pensionamento anticipato quest’anno? Bene, vi rispondiamo che sicuramente vi sono diversi metodi e percorsi da seguire. Oggi, per chi ancora non lo sapesse, per poter andare in pensione bisogna aver compiuto 67 anni e 2 mesi. Dunque per poter accedere in modo anticipato al pensionamento bisogna avere un’età inferiore.

Questo è, infatti, il primo dei criteri che bisogna rispettare.

Nello specifico, però, possono accedere alla pensione anticipata:

Chi ha una età inferiore al limite citato

Uomini che hanno 42 anni e 10 mesi di contributi

Donne che hanno 41 anni e 10 mesi di contributi.

Inoltre è importante sapere un altro aspetto importante: sono ridotti 10 mesi di contribuzione a

coloro che hanno versato i propri contributi alla maggiore età o prima

coloro che hanno versato i propri contributi ad una data che precede il 31 dicembre 1995

ai disoccupati

ai soggetti con un’invalidità grave e ai loro familiari.

Parliamo nello specifico di pensione anticipata contributiva. Attenzione però, le opzioni non finiscono mica qui. Potete fare anche altro, ovvero accedere a “Quota 102” e anche per questo sono necessari dei criteri specifici.

Potete accedere al pensionamento anticipato con tale alternativa, avendo compiuto 64 anni di età e avendo accumulato 38 anni di contributi, ma avendo un assegno con un minore importo rispetto alla pensione d’anzianità. E che dire dell’ Opzione donna?

Allo stesso modo per accedere al pensionamento anticipato bisogna rispettare tali criteri.

Alle donne sono infatti richiesti:

58 anni di età per i lavoratori dipendenti

59 anni di età per i lavoratori autonomi

35 anni di contributi.

Quando arriva l’assegno? Dopo circa un anno, un anno e mezzo. Una fregatura starete pensando, vero?

Ape Sociale: quali requisiti bisogna avere?

Ora vi parliamo dell’Ape Sociale, un’indennità che eroga l’INPS e che sembra spettare ad una specifica categoria di lavoratori, che chiedono in modo anticipato la pensione, a 63 anni.

L’APE Sociale è riservata e spetta a chi vive delle situazioni specifiche e che vi proponiamo qui di seguito:

nel caso in cui si cessino le proprie attività lavorative

persone a cui spetta la Naspi a causa di un licenziamento o perchè si sono dimesse, dopo aver maturato circa 30 anni di contributi

persone che nel corso della vita hanno svolto ruoli di un certo calibro e che abbiano maturato più di 35 anni di contributi.

Altro requisito fondamentale è che tali soggetti devono aver accumulato una pensione il cui importo non deve essere al di sotto di 734 euro mensili.

Insomma se volete richiedere la pensione anticipata, ora sapete come farlo e quali opzioni avete a vostra disposizione. Non vi resta che agire!