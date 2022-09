“Ho girato pagina, è finita” Filippo Magnini racconta tutto: sembrava che si amassero sul serio

Il famosissimo ex nuotatore Filippo Magnini racconta finalmente tutta la verità, sembrava che il loro amore stesse durare in eterno, oggi però non è più così. Ecco tutti i dettagli a riguardo: la sua dichiarazione ed ovviamente a chi si riferiscono le sue parole.

Lui è un nuotatore di fama mondiale dal momento che in diverse occasioni si è ritrovato a dover rappresentare l’Italia proprio all’interno del mondo dello sport e non solo. In diverse occhioni però ad attirare incredibilmente l’attenzione su di lui non è stato di certo il suo comportamento in vasca ma bensì ciò che era fortemente legato alla sua vita privata. In molti infatti lo conoscono non solo per le sue doti sportive ed il suo incredibile talento nel nuoto, ma anche solo per la sua vita sentimentale. Per chi non lo sapesse lui infatti è stato legato sentimentalmente parlando con un altro grande volto nel mondo dello sport e più precisamente nel mondo del nuoto.

Stiamo indubbiamente parlando della famosissima Federica Pellegrini, con la quale ha condiviso tutto in ben sei anni della loro vita. La loro relazione sembrava procedere a gonfie vele ma da un giorno all’altro la nota nuotatrice ha preso una decisione drastica e si è allontanata da lui definitivamente.

Oggi è completamente spensierata ed ha riposto tutto il suo amore in un’altra persona molto importante per lei. Stiamo ovviamente parlando del suo allenatore Matteo Giunta con il quale solo qualche giorno fa ha deciso di convolare a nozze giurandosi amore eterno. Il nuotatore però, nonché suo ex da ormai ben 5 anni, ha confessato l’impensabile. Vediamo quindi tutti i dettagli a riguardo.

Il nuotatore Filippo Magnini racconta finalmente tutta la verità sul termine del loro rapporto, nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare

Come vi abbiamo già anticipato oggi la nuotatrice è una donna sposata con al suo fianco l’uomo della sua vita e non vi è nulla che vorrebbe cambiare della sua nuova vita. D’altro canto però il noto ex nuotatore ha vissuto dei momenti completamente bui proprio per via della loro separazione. Lui era fortemente invaghito di lei, nonostante i sei anni trascorsi, lei invece ormai non era più convinta dei sentimenti di entrambi ed ah preferito troncare il loro rapporto. “L’ho aspettata un anno ma adesso ho voltato pagina” – Questo aveva dichiarato durante un’intervista rilasciata a Verissimo con Silvia Toffanin. Lui ha poi cercato di far comprendere al meglio dicendo:

“È STATA UNA BELLISSIMA STORIA, DURATA TANTO, IN ANNI IMPORTANTI. FEDERICA HA UN BEL CARATTERE TOSTO, IO NELLA COPPIA SO ANCHE SMUSSARE I MIEI ANGOLI. FORSE VIVERE SEMPRE INSIEME IN VASCA E FUORI, ESSERE MOLTO MEDIATICI, NON HA AIUTATO. MI HA LASCIATO LEI. HO SOFFERTO MOLTO, HO SPERATO PER UN ANNO, ADESSO HO GIRATO PAGINA, È FINITA”

La loro storia fa ormai parte del passato e non vi sono dei chiari segnali che fra di loro sia nato qualche dissapore, l’unica cosa certa è che al matrimonio di colei che credeva fosse l’amore della sua vita, l’ex nuotatore, non si è presentato.