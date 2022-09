“Fai buon viaggio”, Albe non trattiene le lacrime: il triste addio a Serena | Un colpo al cuore

Attimi terribili quelli vissuti dal noto ex allievo di Amici, nonché attuale cantante professionista, Albe. Il triste addio alla nota ballerina ed anch’essa e allieva di Amici, Serena, lascia tutti senza fiato. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo realmente fra i due.

A breve inizierà una nuova edizione del noto programma televisivo condotto proprio dalla famosissima ed amatissima presentatrice Maria De Filippi, sono molti i giovani talenti che sperano di farsi strada in questo incredibile mondo proprio grazie alla loro partecipazione ad Amici. Il percorso da affrontare è estremamente difficile, l’unico vantaggio però è la compagna, la quale gioca un ruolo incredibilmente fondamentale nei momenti no. Nella scorsa edizione del noto programma infatti i due giovani talenti di cui oggi vi andremo a parlare si sono avvicinati in un momento di difficoltà.

Entrambi si sono ritrovati in una situazione completamente nuova e soprattutto complicata per questo appunto si sono sostenuti a vicenda senza pensarci troppo. Così è nata la loro relazione sotto le telecamere e quindi sotto gli occhi di tutta l’Italia.

Da allora i due non si sono più separati nonostante le mille problematiche riscontrate. Perfino dopo il termine del noto talent i due hanno condiviso degli attimi incredibili insieme. Pare però che la favola sia ormai giunta al termine. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto cosa accadrà prossimamente.

Un triste addio è quello che separata la tanto amata coppia formata da Albe e Serena: cosa li ha realmente divisi

Come vi abbiamo già anticipato i due hanno dovuto affrontare diverse difficoltà nella loro relazione dal momento che entrambi vantano un carattere particolare e molto forte. Nonostante questo però gli attimi di gioia hanno preso il sopravvento portandoli l’uno al fianco dell’altra fino ad oggi. In pochi lo sanno ma in questi ultimi mesi i due si sono allontanati molto proprio per via del percorso intrapreso all’interno del programma televisivo.

Ogni valico allievo/concorrente ottiene una serie di riconoscimenti che potrebbero agevolarlo nel mondo della musica o della danza. La giovane ballerina infatti ha vinto una borsa di studio lontano dall’Italia. Dopo una lunga vacanza infatti è nuovamente arrivato il momento di partire. L’addio in questione si tratta appunto di un saluto del giovane cantante alla sua amata ballerina, la quale deve continuare a studiare per il progetto iniziato proprio dopo la sua partecipazione ad Amici. Come potete ben vedere dall’immagine sopra inserita, è stato proprio il giovane cantante a pubblicare lo scatto augurandole buon viaggio.