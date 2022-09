Emma Galeotti: l’influencer 19enne attacca i politici su Tik Tok

È stata resa nota da poche ora la notizia relativa allo sbarco su Tik Tok dei politici, ora le influencer come Emma Galeotti li deridono.

La 19enne conta 693mila followers sulla piattaforma e le sue parole sono state davvero taglienti.

Emma Galeotti su Tik Tok contro i politici

Seguitissima su Tik Tok, la 19enne Emma Galeotti è una forte leader della Gen Z (i nati dal 1995 in poi) e riesce a coinvolgere tantissime persone che commentano, interagiscono con lei e ripostano i suoi video.

A proposito di video, ha fatto scalpore uno diffuso poco fa, in seguito alla notizia dell’arrivo dei politici sulla piattaforma, ultimo dei quali Silvio Berlusconi.

La ragazza si è detta indignata da questo fatto poiché queste persone pernsano di plagiare e manipolare i giovani, avvicinandosi a loro in questo modo ma non si rendono conto che così facendo sono solo ridicoli.

Tutti i like che ricevono è perché gli utenti di Tik Tok, in particolare proprio la generazione Z, li prendono in giro per i loro tentativi di essere simpatici e imitare gli sketch dei più giovani.

Tentativi di certo mal riusciti, come sottolinea la giovane influencer, la quale ha affermato forte e chiaro un messaggio ben preciso

“i politici non c’entrano nulla con questo mondo, fanno solo una brutta figura pensando che chi si segue li supporta e li voterà”.

La ragazza li ha definiti ipocriti e si è detta offesa perché queste persone pensano che sia sufficiente un video per ottenere i voti della parte giovanile della popolazione.

Fra i politici attaccati, quindi quelli che da poco si sono iscritti al social più in voga del momento, ci sono: Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Carlo Calenda e Giuseppe Conte.

“non siamo così facilmente plasmabili, se volete intrattenerci va bene, ma non otterrete voti in questo modo”.

Chi è Emma Galeotti

Ma chi è la giovane influencer di cui ogni sito parla a causa delle sue accuse ai politici italiani?

Giovanissima ma già con una consistente stregua di seguaci, Emma Galeotti ha 19 anni ed è originaria di Milano.

Dopo essersi diplomata al liceo classico, ha deciso si iscriversi a un’agenzia per realizzare contenuti video sui social.

La giovane content creator diventata famosa su Tik Tok, conta quasi 700mila followers e il suo account è @gl.emma4.

Ha avuto una relazione con Tommaso Cassissa, famoso sullo stesso social ma il vero motivo per cui è diventata virale sono proprio i suoi attacchi al mondo della politica.