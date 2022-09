“È una femminuccia”, Flavio Insinna e la compagna Adriana: la famiglia finalmente si allarga

Il famosissimo conduttore televisivo Flavio Insinna insieme alla sua dolcissima compagnia Adriana Riccio hanno deciso di comunicare una splendida notizia. Da oggi la loro incredibile famiglia si allarga dando il benvenuto proprio a lei. Ecco tutti i dettagli a rigando: cosa è successo realmente e come si chiama la nuova arrivata.

Il noto conduttore televisivo con gli anni ha ottenuto un successo incredibilmente clamoroso, ed oggi infatti vi sono innumerevoli persone che lo stimano e lo lodano letteralmente come se fosse una persona da seguire e trarre esempio. Da ormai molti anni lui non è più solo, al suo fianco infatti è la famosissima Adriana Riccio, con al quale condivide ogni singolo momento della propria giornata, compresi gioie e dolori. Per chi non lo sapesse infatti lei inizialmente non faceva parte del mondo dello spettacolo, anzi faceva perfino parte del ruolo da spettatore.

Il loro primo incontro infatti si tiene nell’ormai lontano 2016 quando la donna decide inaspettatamente di prendere parte ad un suo noto programma televisivo, proprio ricoprendo il ruolo di concorrente. Stiamo indubbiamente parlando del noto programma televisivo da lui stesso condotto, ovvero Affari Tuoi. Da allora i due non si sono più separate e tuttora condividono la loro quotidianità nel rispetto della propria privacy.

Una semplice notizia però ha letteralmente scatenato il caos nelle ultime ore. Vediamo quindi di che cosa si tratta effettivamente e qual è il nome della nuova arrivata.

Finalmente la famiglia si allarga, il conduttore televisivo Flavio Insinna e la compagnia Adriana Riccio lo annunciano pubblicamente

Per chi non lo sapesse, nonostante la loro relazione va avanti ormai da diversi anni i due non hanno mai deciso di intraprendere il grande passo. I due infatti ad oggi non sono ancora diventati genitori dando alla luce un piccolo erede. In realtà dietro tutto ciò vi è una spiegazione particolare. Pare appunto che il noto conduttore abbia chiaramente espresso il suo volere, lui appunto ha vuole assolutamente avere dei figli.

Vi sono perfino una miriade di confessioni a riguardo. Secondo quanto lui stesso dischiarato durante varie interviste infatti lui non vuole diventare padre poiché sa perfettamente come potrebbe sentirsi un suo ipotetico figlio nel vederlo sempre lontano per via del suo lavoro, inoltre non vorrebbe mai vederlo crescere senza potergli dare l’affetto che merita.

Con questa dichiarazione quindi ha confessato che anche in futuro non ne vorrà. Nella ultime ore si è parlato molto di nuovo membro della loro famiglia, ovviamente non si tratta affatto di una gravidanza. I due infatti hanno semplicemente deciso di adottare un cagnolino, un piccolo cucciolo meticcio di nome Lola, la quale rallegrerà tutte le loro giornate.