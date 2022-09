“Doppia trattenuta”, legnata micidiale dall’INPS a settembre: chi si ritrova meno soldi sulla pensione

By

A settembre alcuni pensionati riceveranno una pensione più bassa a causa di alcune decurtazioni. C’è chi subirà una doppia trattenuta sulla pensione percependo un importo molto inferiore al solito.

Non tutti i pensionati correranno questo rischio.

Scopri perché è prevista questa doppia trattenuta e quali sono i pensionati soggetti alla decurtazione.

Doppia trattenuta per diversi pensionati in attesa della rivalutazione pensioni

Da una parte, per i pensionati l’attesa del pagamento dell’assegno inizia molto prima della fine del mese perché la pensione è sempre più insufficiente per sopravvivere. L’aumento dei prezzi, l’inflazione e la crisi nera che ci riguarda tutti pesa particolarmente sui pensionati.

Dall’altra, arriva una legnata dall’INPS per diversi pensionati che riceveranno un importo inferiore a causa di una doppia trattenuta.

L’aumento relativo all’anticipo della rivalutazione delle pensioni del 2% scatterà ad ottobre: rappresenta un anticipo dell’effettiva rivalutazione prevista per gennaio 2023.

Chi rischia la doppia trattenuta a settembre?

L’Agenzia delle Entrate applicherà una trattenuta sulle pensioni di settembre a chi risulta a debito d’imposta con i conguagli Irpef. Chi ha presentato il modello 730/2022 a luglio con un importo Irpef a debito e Inps come sostituto d’imposta subirà una decurtazione delle somme liquidate. Ovviamente, chi risulta a credito con il Fisco riceverà un importo maggiorato (versato sulla pensione).

La pensione più bassa che molti riceveranno a settembre non è dovuta soltanto al conguaglio Irpef. I più sfortunati saranno soggetti a doppia trattenuta per mancata presentazione del modello Red. Ricordiamo che il termine ultimo per presentare il modello relativo al 2019 è il 15 settembre 2022.

I pensionati che non dichiareranno la propria situazione reddituale 2019 con il modello Red saranno soggetti ad una decurtazione di circa 11 euro per pensioni integrate al minimo e del 10% per quelle di importo superiore.

E’ importante dichiarare la propria situazione reddituale con il modello Red in quanto il Fisco può pensare che il pensionato inadempiente sia titolare di altre rendite, oltre alla pensione.

Bonus 200 euro: liquidazione a settembre per chi non l’ha ricevuto

Secondi i dati dell’Inps, tutti i pensionati che rientrano fra i beneficiari del Bonus 200 euro l’hanno ricevuto.

L’ente previdenziale ha comunicato il termine della prima fase dei pagamenti a pensionati e lavoratori dipendenti.

Tuttavia, i pensionati che non hanno ancora ricevuto il bonus una tantum da 200 euro lo riceveranno sull’assegno di settembre.

E’ possibile controllare la propria situazione consultando il cedolino nel proprio fascicolo previdenziale accedendo al sito web dell’Inps con le proprie credenziali CIE, SPID o CNS.