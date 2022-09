Chanel Totti ne parla davanti a tutti, l’inaspettato giudizio proprio da lei: “È bella ma non balla”

Chanel Totti in una diretta su Tik Tok ha dato un giudizio che nessuno si aspettava di sentire. Ecco le parole della giovane donna.

Chanel Totti è la secondogenita di Ilary Blasi e di Francesco Totti che in questi giorni sta spopolando su Tik Tok dove oltre pubblicare contenuti video sta regalando ai suoi fan rivelazioni nelle sue live.

La sua spigliatezza e la sua naturalezza nel parlare con i suoi followers l’hanno accumunata ad un altra figlia famosa, ossia ad Aurora Ramazzotti, che a gennaio diventerà mamma, e in molti pensano che Chanel possa essere l’erede di Ilary Blasi.

Chanel Totti e il giudizio in diretta

Ma per dirlo è molto presto dato che la giovane figlia di Totti e della conduttrice ha ancora 15 anni, essendo del 2007 e deve prima pensare a concludere gli studi per poi intraprendere una carriera televisiva, qualora lo voglia.

Durante queste settimane si era parlato di un suo coinvolgimento all’interno della prossima edizione del programma Il Collegio ma per ora questa rimane un’indiscrezione che non ha avuto nessun modo di crescere nel corso dei giorni e a quanto pare si è risultata essere solo una voce infondata.

Ma Chanel è già apparsa in pubblico, oltre che nelle foto ufficiali con i suoi genitori, è stata vista con i suoi fratelli Cristian e Isabel nel 2017 all’addio al calcio di suo padre Francesco Totti dove tutta la famiglia aveva abbracciato il calciatore stando vicino a lui in un momento così importante.

Proprio in una live di qualche giorno addietro, Chanel aveva confessato qualcosa che riguarda la sua famiglia. La ragazza rispondendo ad una domanda di un suo fan aveva affermato di non sapere come stesse suo fratello maggiore dato che non lo vede e non lo sente da un po’.

L’affermazione ha preoccupato tutti i fan che subito hanno pensato che tra i due sia in corso una diatriba per via della situazione che stanno vivendo, in quanto da sempre Cristian è molto legato a suo padre, seguendo anche le sue orme calcistiche mentre Chanel sembra essere molto unita a sua madre Ilary Blasi.

Ma queste sono solo supposizioni dei fan dato che Chanel ha passato del tempo in Tanzania con i suoi fratelli, sua madre e sua zia Silvia e quindi l’allontanamento da suo fratello potrebbe essere solo per via degli impegni calcistici di quest’ultimo.

Le parole di Chanel

Intanto, in un’ultima live, Chanel ha parlato del suo futuro e ha espresso un giudizio molto diretti nei confronti di una situazione dopo che un suo fan gli ha consigliato cosa fare in futuro.

“Boh! È bella ma non vince…è bella ma non balla”

Con queste parole la ragazza ha riconosciuto la bellezza ma non l’efficacia di qualcosa di molto particolare esprimendo di avere altri tipi di gusti seppur molto affascinante.

Chanel, ha espresso questa affermazione parlando di automobili e in particolare in riferimento alla Classe G che secondo la ragazza è si bella da vedere ma lei preferisce, un domani, avere come auto una Classe A.

È Bella ma non…. ?

Dai Chaneeeeel…. PIC.TWITTER.COM/A9Y4QCJ4UC — LaLUNAtica (@sono_lunatica) AUGUST 31, 2022

Dopo aver espresso questa preferenza, Chanel ha parlato anche delle sue unghie dichiarando che adesso le ha quadrate ma molto presto andrà a farsele sistemare e se le farà modellare a mandorla.

Nelle ultime settimane la ragazza ha avuto un vero e proprio boom sul social diventando una delle Tik Toker più seguite in Italia e alcuni suoi video pubblicati sembrano essere riferiti alla situazione famigliare che sta vivendo.

Però queste sono solo insinuazioni dato che per via della sua giovane età, Chanel avrebbe potuto postare i video con le relativi frasi e canzoni che sembrano poter essere rivolti a suo padre e a Noemi Bocchi, per puro caso o in rifermento ad una giovane delusione d’amore.