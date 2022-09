Cattivi odori in lavatrice, una manciata e risolvi definitivamente il problema: bucato profumatissimo

A volte, può capitare che in bagno si possa avvertire un odore non affatto piacevole. In una situazione simile possiamo pensare che la puzza provenga dal wc o dal lavandino, ma in realtà può provenire anche dalla lavatrice. Ma come possiamo eliminare i cattivi odori? Scopriamolo.

Se la lavatrice emana un cattivo odore, molto probabilmente anche il vostro bucato potrebbe non essere profumato. E’ comunque un elettrodomestico utilizzato quasi tutti i giorni, proprio per questo, può capitare dopo un certo periodo non funzioni alla perfezione. La lavatrice ha bisogno di manutenzione e di essere sempre pulita ed igienizzata, in questa maniera il funzionamento rimarrà sempre impeccabile.

Ma se quando aprite la lavatrice e avvertite un cattivo odore, allora c’è qualcosa che non va. La pulizia della lavatrice non va mai sottovalutata, i germi e i batteri al suo interno si depositano sui tessuti e oltre a rendere il profumo dei panni sgradevole non è per niente igienico. Cosa possiamo fare in queste situazioni? Scopriamolo insieme.

Perché la lavatrice emana cattivi odori? Ecco il motivo

Il motivo principale dei cattivi odori in lavatrice è la proliferazione di batteri che si sviluppano a causa dell’umidità e dell’accumulo di sporcizia. La puzza e i germi vengono assorbiti dai panni e raccogliere un bucato che non odora di pulito è una grande scocciatura.

Per evitare la muffa e i batteri nella lavatrice, doveste seguire dei piccoli accorgimenti. Ad esempio, la prima cosa da fare è proprio lasciare lo sportello aperto dopo ogni lavaggio e asciugare manualmente l’umidità o acqua che si forma sulla guarnizione dello sportello.

Inoltre quando effettuate il lavaggio del bucato bianco, vi consigliamo di lavarlo a 90 gradi. L’acqua calda disinfetterà i vostri panni e pulirà in profondità il cestello. Ma esistono anche altri rimedi fai da te che dovreste seguire per avere una lavatrice sempre pulita e profumata: scopriamo di più.

Lavatrice profumata: l’ingrediente che ti lascerà un bucato profumatissimo

Oltre a tutti gli accorgimenti che ti abbiamo spiegato, potete mettere in pratica anche altri rimedi fai da te con l’aiuto di alcuni ingredienti naturali. Per una lavatrice pulita e profumata potreste mettere il bicarbonato di sodio nel cestello della lavatrice, è un elemento utilissimo per eliminare i cattivi odori.

Ma per un risultato ancor più eccellente, mettete una manciata di sale grosso nel cestello della lavatrice insieme al vostro detersivo preferito. Non solo eliminerà i cattivi odori della lavatrice ma il vostro bucato sarà impeccabile e profumatissimo, provare per credere. Rimarrete a bocca aperta, dite pure addio alla puzza di umido, i vostri panni avranno un odore sensazionale e fresco.