Beautiful, fan disperati: dopo anni abbandona per sempre la serie | “Merito di meglio”

Beautiful, grande sorpresa (negativa) per i fan. Volto noto della famosa soap opera abbandona per sempre la serie e in maniera anche polemica.

I fan sono disperati. Il famoso volto della fiction più longeva della televisione italiana e internazionale, Beautiful, si prepara a dire addio per sempre alla serie. Ecco perché.

Beautiful, fan disperati

Soap opera statunitense creata dai fratelli Bell, Beautiful si può considerare senza dubbio tra le più longeve della televisione italiana e del mondo. In onda dal 1987, tiene compagnia ai telespettatori di oltre 100 paesi e ancora oggi, dopo tanti anni dalla prima messa in onda, continua a raccogliere dati di ascolto impressionanti con oltre 600 milioni di telespettatori ogni giorno e da ogni angolo del pianeta.

La serie ha vinto ben 311 daytime Emmy Awards e si è classificata per tre volte come miglior serie drammatica negli anni 2009-2010 e 2011. La trama è complessa e articolata e si sviluppa attorno alle vicende sentimentali, private, attorno a tradimenti e crisi che coinvolgono la famiglia Forrester, la proprietaria della Forrester Creations, composta da tanti componenti.

Con oltre 10.000 puntate all’attivo, Beautiful continua a riscuotere lo stesso successo degli esordi. Arriva proprio nelle scorse ore, però, una notizia che lascia i fan scioccati: volto noto della soap ha deciso di abbandonare la serie e non senza polemiche. Ecco di chi si tratta e perché ha preso questa decisione.

Chi è il volto noto della soap che lascia la serie

Dopo tanti anni nella famosa soap Beautiful, un volto noto della serie ha deciso di lasciare la trasmissione per sempre. Stiamo parlando dell’attrice Rena Sofer che interpreta il ruolo di Quinn Fuller, la moglie del famoso Eric Carter e nemica per la pelle di Brooke Logan.

La donna ha annunciato di voler abbandonare la soap scatenando una serie di polemiche. Le ragioni che l’hanno indotta a prendere questa drastica decisione sono piuttosto particolari:

“In pratica mi hanno detto che non avevano idea di cosa sarebbe successo a Quinn, chiedendomi di passare in recurring. A quel punto mi è stato chiaro che non avevano piani per il mio personaggio ed è stato facile decidere. Credo di meritare di più che restare seduta ad aspettare che a loro vengano idee”.

Insomma, una frecciatina al vetriolo da parte di Rena nei confronti della produzione e regia di Beautiful che ha deciso di togliere spazio al personaggio di Quinn e di proporle un accordo particolare: far rientrare la moglie di Eric Carter solo in taluni episodi e a distanza di mesi o anni.

Dice ancora la famosa attrice che è un fiume in piena:

“E’ molto difficile restare in una soap quando non hai una storia. Tornare come personaggio ricorrente in uno show in cui sei stato ogni giorno un giocatore attivo non è fattibile per me, non è la direzione che voglio prendere, voglio andare avanti nello spaventoso ignoto. Avevo già deciso che sarebbe stato il mio ultimo contratto e quando si è conclusa la storyline tra Quinn e Carter, ho capito che era il momento giusto”.

I fan dunque devono abituarsi alla dolorosa idea che Quinn Fuller non farà più parte della storica soap. Chi entrerà al suo posto? Ormai questo non è più un problema di Rena che ha deciso di esplorare nuove strade. Mancati accordi con la produzione hanno cancellato per sempre dalla serie lo storico volto di Beautiful. Che tristezza.