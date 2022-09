Treviso: un uomo rincorre il cane scappato e muore investito da un’auto

A Cessalto, in provincia di Treviso, un uomo ha rincorso il cane che era scappato ed è stato investito da una vettura.

L’incidente è avvenuto in val Cal Longa e la vittima è un 34enne della zona che purtroppo è morto sul colpo.

Uomo investito a Treviso

Nicola Baldo è il nome del ragazzo di 34 anni che per riprendere il suo cane fuggito in strada, è rimasto vittima di un incidente ed è morto sul colpo.

Per gli amici era ‘Nico’ e si trovava a casa dei genitori quando ad un certo punto il cane di questi si è allontanato e si stava dirigendo pericolosamente verso la strada.

A quel punto Nicola non ci ha pensato un attimo ed è accorso a riprenderlo, in quel momento però sopraggiungeva un’auto a forte velocità e l’uomo, preso da quello che stava facendo, probabilmente non si è accorto di questo particolare.

Dal canto suo l’automobilista non è riuscito a fermare la vettura per l’alta velocità a cui viaggiava, il risultato è stato uno schianto tremendo che ha sbalzato Nicola a diversi metri.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 ma il ragazzo aveva riportato ferite troppo importanti e non ce l’ha fatta. È morto prima del loro arrivo e ora la salma si trova all’obitorio e presto verrà consegnata ai genitori per i funerali.

La comunità del paese è sotto shock per quanto avvenuto, infatti Nico era un ragazzo amato da tutti, molto legato alla sua famiglia, alla quale tutti si stringono in questo immenso dolore.

L’intervento dei Carabinieri

Una morte avvenuta in pochi minuti quella che ha coinvolto il 34enne. Sul posto, per recintare l’area per i rilievi del caso e trasportare la salma in obitorio, sono giunti i Carabinieri di zona e la polizia stradale di Treviso.

Anche la famiglia, appreso quello che era successo, è scesa in strada, così come il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato che ha espresso la sua vicinanza ai genitori.

I Carabinieri stanno effettuando gli accertamenti per capire quale sia stato il motivo di questo sinistro che ha strappato un giovane ragazzo alla vita.

Fra pochi giorni il fratello si sarebbe sposato e ora ha rinunciato a questo evento.

Il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni e ora gli genti attendono che venga stabilizzato, dichiarato fuori pericolo e dimesso per ascoltare la sua versione dei fatti.

Su di lui al momento pende la pesante accusa di omicidio stradale.