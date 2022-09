Scandalo a Windsor, lui l’ha tradita con lei. Il triangolo amoroso spiazza e spezza il cuore di tutti: “Siamo in tre in questo matrimonio”.

Scandaloso triangolo amoroso a Windsor. La famiglia reale inglese di nuovo nell’occhio del ciclone: lui ha tradito lei con un’altra donna. Che colpo al cuore.

Triangolo amoroso a Windsor

I Windsor tornano ad avere i riflettori puntati addosso. La famiglia della Regina Elisabetta non smette di far parlare di sé. Da anni, la monarca più longeva della storia del mondo è circondata da persone che accendono sempre i riflettori su di lei, sul suo operato ma soprattutto sugli scandali di corte che ogni giorno animano i corridoi di Buckingham Palace e Windsor Castle.

Proprio da palazzo reale arriva la notizia del triangolo amoroso. Dopo anni viene a galla tutta la verità: lui ha tradito lei con un’altra donna. Il “matrimonio in tre” ha messo in crisi una delle coppie più amate del Royal world.

Proprio in un periodo particolarmente delicato per Queen Elizabeth che sembra sia prossima al “pensionamento” e pronta a lasciare la gestione e la guida del Regno Unito nelle mani di Carlo e Camilla, spunta un video che fa rimanere a bocca aperta i sudditi del Regno Unito e del mondo.

La confessione della reale sconvolge il mondo

Spunta fuori un video che riguarda una delle donne più amate della casa reale inglese. Le sue parole lasciano a bocca aperta: “Siamo in tre in questo matrimonio”. Questa è la frase pronunciata dalla compianta Lady Diana che il 31 agosto 1997 perdeva la vita in un incidente stradale insieme allo suo compagno, Dodi Al Fayed, mentre percorreva con l’auto il tunnel del Pont de l’alma a Parigi.

La principessa Diana e il principe Carlo sono stati sposati per tanti anni ma il loro è stato un matrimonio infelice. La Spencer, definita dal mondo come “la principessa del popolo”, si è saputa distinguere per la sua dolcezza, bontà ed empatia.

Le cause umanitarie per le quali ha combattuto e le persone che ha aiutato, l’hanno resa un’icona sociale di etica e moralità da cui imparare e apprendere lezioni di vita. Che le cose con il principe Carlo non andassero bene, sono venute fuori non solo dopo il divorzio che sconvolse il Regno Unito, atto atipico per il tempo, ma anche a seguito di alcune testimonianze rilasciate dalla stessa Diana e che sono state ritrovate dopo la sua morte.

L’intervista scandalo

In un’intervista che risale al 1995, la ex principessa del Galles si era confidata con Martin Bashir, un giornalista della BBC. Proprio a lui, Lady Spencer aveva fatto una confessione, in realtà estorsione mediatica, che oggi suona davvero triste.

Parlando della sua infelicità coniugale con il principe ereditario, Diana aveva affermato:

“Beh, eravamo in tre in questo matrimonio, quindi era un po’ affollato”.

La Spencer ha sempre saputo che suo marito, il principe Carlo, aveva una relazione extraconiugale con Camilla Parker, sua attuale moglie e futura regina di Inghilterra. Il tradimento di Carlo ha spezzato il cuore della Spencer che per il bene suo e dei due figli, William e Harry, decise di porre per sempre fine alla tortura mentale e psicologica che da anni il figlio della Regina Elisabetta le stava infliggendo.

La voce con cui ha fatto questa confessione e che è udibile nel video che sta facendo il giro dei social, spezza davvero il cuore mostrando una donna afflitta, delusa e amareggiata per la sorte toccatale.