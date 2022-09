“Si è fregata da sola”, Regina Elisabetta: il dettaglio sfuggito a tutti al funerale di Diana

Regina Elisabetta scandalosa. Ai mass media non è sfuggito quel dettaglio al funerale di Lady Diana. Dopo anni, la monarca viene incastrata così: “Si è fregata da sola”.

La sovrana del Regno Unito lascia senza parole, proprio lei si è comportata in questo modo inaspettato al funerale della nuora Lady Diana. Il dettaglio non sfugge alle telecamere. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere.

Regina Elisabetta, riflettori puntati sulla sovrana inglese

La Regina Elisabetta torna ad essere nell’occhio del ciclone. La mamma del principe Carlo, prossima, si dice tra i corridoi di Buckingham Palace, ad abdicare per via dei problemi di salute che le impediscono di svolgere in maniera semplice o comunque accettabile il suo ruolo da sovrana, ha di nuovo gli occhi di tutti il mondo addosso.

Il 31 agosto 1997 moriva l’iconica principessa del Galles, Lady Diana, in un terribile incidente stradale. La sovrana e la nuora non sono mai andate particolarmente d’accordo, almeno questo è quello che si racconta nel Regno Unito e che si può leggere nelle biografie degli scrittori ufficiali di corte.

Eppure, un dettaglio non è sfuggito agli occhi del mondo e conferma le tristi supposizioni appena accennate. Spunta un video nel quale il gesto inaccettabile della Regina Elisabetta scandalizza il mondo: la sovrana “Si è fregata da sola”.

Il gesto di Queen Elizabeth sconvolge il mondo

Il 31 agosto 1997 la principessa del Galles, Diana Spencer, muore in un incidente stradale insieme a Dodi Al Fayed, l’uomo con il quale stava vivendo la sua storia d’amore dopo il divorzio doloroso dal Principe Carlo.

I funerali dell’iconica principessa furono trasmessi in mondovisione. Le immagini struggenti di chi ha potuto assistere, seppur attraverso uno schermo, a quel momento drammatico sono ancora tutt’oggi indimenticabili.

La Regina Elisabetta e Lady Diana Spencer non hanno mai avuto un rapporto troppo cordiale. Asti, discussioni e litigi tra le due primedonne della Royal Family hanno sempre fatto parlare il mondo eppure, anche in occasione di un evento drammatico come la morte della Spencer, la Regina Elisabetta ha violato una serie di regole che oggi fanno tanto discutere.

Ad attirare l’attenzione però è in particolare un gesto che la mamma del Principe Carlo ha compiuto proprio il giorno del funerale. In un filmato che sta facendo il giro del mondo, si vede la chiesa gremita di gente per rendere omaggio, per l’ultima volta, alla principessa del Galles.

Nel breve frame che dura pochi secondi, le porte della Abbazia di Westminster si aprono per accogliere la Regina madre, Elizabeth Bowes e sua figlia, Elisabetta II. Le telecamere si soffermano proprio sulla monarca più famosa del mondo che, in un’occasione così drammatica, attraversa la navata della chiesa con il sorriso stampato sul viso.

Critiche per la monarca

Tantissime le critiche che sono arrivate per la monarca. Tra chi afferma che si è fregata da sola e chi dice che anche in un giorno così terribile abbia manifestato il suo disappunto per la nuora, i riflettori oggi sono tutti puntati su Queen Elizabeth.

Come dicevamo poc’anzi, proprio in occasione del funerale di Lady Diana, diverse sono state le regole che la Regina ha infranto. Per esempio, il giorno della morte di Lady D, fece silenziare tutte le radio e le televisioni di corte per evitare che fossero diffusi dettagli sulla morte della principessa.

Il suo sorriso però il giorno del funerale di Lady Diana resta uno dei momenti più scandalosi della storia. Difficile da dimenticare e perdonare un comportamento del genere, davvero inaccettabile il sorriso della Regina.