Serpenti, se hai questa abitudine nel tuo giardino rischi grosso: te li ritrovi dentro casa

E’ bellissimo avere un giardino, ma non tutti sanno che alcuni comportamenti favoriscono la presenza di serpenti all’interno delle vostre case. Se non volete trovare degli ospiti indesiderati dovete per forza evitare questi atteggiamenti: scopriamo di più.

Se abitate in campagna o vicino a qualsiasi area verde, dovete sapere che la possibilità di ritrovarsi un serpente dentro casa non è così bassa, anzi. Dovete fare molta attenzione, soprattutto se avete la fobia di questi animali (Ofidiofobia). Lo sapete che la paura più diffusa negli esseri umani è proprio quella verso i rettili? Tra i motivi del rifiuto ci sono: il corpo viscido, la mancanza di palpebre, la lingua lunga biforcuta e il sibilo.

Una persona con questa fobia, se si trovasse a faccia a faccia con l’animale potrebbe avere crisi di pianto, reazioni di panico, giramenti di testa, difficoltà a respirare e anche svenimento. A parte la paura, è comunque un ospite indesiderato e non fa affatto piacere trovarlo tra le mura della nostra casa. Però, esistono degli atteggiamenti che facciamo involontariamente che li potrebbero far avvicinare: scopriamo di più.

La paura dei serpenti

A volte, la figura del serpente, solo al pensiero terrorizza milioni di persone. Il suo sibilo e la sua natura “strisciante” fanno davvero paura. Ma dobbiamo precisare che nella maggior parte dei casi non rappresenta un pericolo per gli esseri umani, soprattutto in Italia. Anche se non è facile capire se il rettile sia velenoso o meno, bisogna comunque fare molta attenzione.

Non tutti sanno che a volte anche i nostri comportamenti possono attirarli, infatti, se adottate determinati atteggiamenti potreste trovarli nella vostra abitazione. Proprio per questo, è importante capire come evitare di farli entrare tra le mura di casa: scopriamo di più.

Serpenti: cosa fare per non ritrovarseli in casa

In Italia non abbiamo molte tipologie di serpenti velenosi, ma non è così impossibile incontrarli, soprattutto se viviamo in campagna o vicino ad un’area verde. Nella maggior parte dei casi, non sono specie velenose, però bisogna sempre fare molta attenzione.

Inoltre, è bene conoscere alcuni accorgimenti per azzerare le probabilità di incontrarli. Se avete un giardino, la prima cosa da fare è tagliare spesso l’erba, in modo da renderla bassa per evitare luoghi dove si possano nascondere, dovrete eliminare anche mucchi di legna o detriti.

Togliete ogni nascondiglio e create un ambiente sfavorevole per i serpenti. Per una maggiore sicurezza, vi consigliamo di installare una rete di acciaio o una tela di plastica intorno al vostro giardino, in questo modo sarà impossibile per loro venire a farvi visita.