Moka, NON commettere questo comune errore mentre la pulisci: rischiosissimo per la salute

Moka: è bene non commettere questo comune errore mentre la stai pulendo. È rischiosissimo per la salute.

La moka è una delle caffettiere tradizionali più utilizzate al mondo. Si tratta di un prodotto emblema del Made in Italy che è stata ideata nel lontano 1933 da Alfonso Bialetti. Un marchio distintivo della moka è la sua forma ottagonale ed è stata prodotta in più di 105 milioni di esemplari.

La moka è un prodotto di disegno industriale tricolore famoso in tutto il mondo. L’origine del nome “Moka” richiama la città portuale di Mokha, nello Yemen. Da qui salpavano le navi mercantili cariche di caffè e raggiungevano le coste del vecchio Continente. Dallo Yemen è esportato il caffè della pregiata qualità arabica, di cui fa menzione Voltaire nel capolavoro intitolato Candido.

Moka: l’ispirazione ed il funzionamento

Bialetti si ispirò al prodotto emblema del Made in Italy osservandi sua moglie fare il bucato con la lavatrice lisciveuse. Questa tipologia di lavatrice funzionava con una sorta di caldaia con un tubo forato da una sola parte. Una volta giunta ad ebollizione l’acqua risaliva il tubo, raffreddava e scioglieva il detersivo, spargendosi sul bucato.

Per procedere con la preparazione del caffè con la moka, è necessario riempire il bollitore di acqua fino alla valvola di sicurezza, poi è necessario inserire il filtro a forma di imbuto e si versano due o tre cucchiaini di caffè in polvere. Successivamente si avvita il bricco con il bollitore ed il filtro. Successivamente si metta la moka sul fuoco e si riscaldi l’acqua fino a raggiungere la temperatura di ebollizione.

Il vapore costringe l’acqua del bollitore ad incanalarsi lungo l’imbuto presente nel bricco. L’acqua calda transita attraverso il caffè in polvere e viene prodotta la bevanda, che sale e si deposita nel bricco. Grazie al funzionamento della moka è possibile preparare il caffè in pochi minuti.

Moka: non commettere questo errore che tutti facciamo

Essendo un accessorio molto utile in cucina, la moka deve essere lavata con cura. Prima regola è quella di non utilizzare sostanze acide per pulire l’alluminio. Quindi, non deve essere utilizzato il sapone per pulire la moka in quanto ci lascia residui che alterano il retrogusto del caffè.

Altro buon consiglio è lasciare bene asciugare la moka prima di riutilizzarla, si potrebbero formare macchie di muffa. Altra buona regola per una corretta manutenzione della moka è quella di non chiudere troppo il bricco, con il tempo la guarnizione potrebbe usurarsi troppo velocemente.

Ecco i buoni consigli per lavare e per eseguire una manutenzione corretta della propria moka.