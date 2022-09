Milano: svaligiava farmacie armato di taglierino, arrestato un 49enne

La polizia di Milano ha arrestato finalmente l’uomo che da tempo svaligiava le farmacie armato con taglierino e forbici.

L’uomo, un 49enne della zona, è stato incastrato dalle telecamere a circuito chiuso degli esercizi in cui agiva.

Arrestato ladro a Milano

Una rapina è in ogni circostanza un atto riprovevole, ancor più se ad essere derubati sono esercizi che svolgono una funzione importante come le farmacie.

In queste ore a Milano è stato arrestato l’uomo che aveva l’abitudine di rapinare queste attività, principalmente fra via Farini e il quartiere Niguarda, ma le forze dell’ordine sono riuscite a incastrarlo dalle telecamere di sorveglianza che lo hanno ripreso.

Da quanto appare dalle immagini, il 49enne, italiano e con molti precedenti penali, si recava all’interno della farmacia prescelta e minacciava i dipendenti in cassa con oggetti pericolosi come forbici e taglierini.

Il suo intento era ovviamente quello di farsi consegnare l’incasso, anche se non sempre ci riusciva. Nel suo mirino, oltre alle farmacie c’erano anche alcuni istituti di credito e il maldestro ladro non ha pensato che in entrambe queste tipologie di attività, vengono installate telecamere proprio per la sicurezza dei lavoratori e dei clienti.

L’arresto

La notizia del suo arresto è stata resa nota oggi, infatti dopo l’ennesimo tentativo, il rapinatore è stato finalmente fermato dalle forze dell’ordine.

L’ultimo tentativo da lui effettuato è in una farmacia di via Farini con il medesimo modus operandi, ma le urla della farmacista lo hanno fatto desistere.

A quel punto quindi è fuggito verso piazzale Maciachini, ma non sapeva che i Carabinieri erano già sulle sue tracce, infatti il 49enne è stato arrestato dalle Pattuglie della Squadra Mobile presso la stazione metropolitana che voleva prendere per mettersi in salvo.

Prima di ciò, è riuscito a fare un piccolo colpo in un’altra farmacia facendosi consegnare 330 euro.

Ora le forze dell’ordine lo hanno in custodia e procederanno al suo arresto. Gli inquirenti lo hanno interrogato in merito anche agli altri episodi simili, se ne contano 5 fra farmacie e istituti di credito della zona.

Gli agenti stanno anche ascoltando la versione dei dipendenti di questi esercizi, i quali sono stati vittime della violenza dell’uomo ma fortunatamente, anche se questo era ‘armato’, nessuno è rimasto ferito.

Tanta però la paura per chi ha subito la violenza e per i malcapitati clienti che hanno assistito alle scene terribili in cui l’uomo minacciava il personale per farsi consegnare il denaro, puntandogli addosso grossi oggetti taglienti per intimorirli.