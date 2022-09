Maurizio Costanzo, dopo Gabriele sbuca fuori il figlio ‘segreto’: la mamma è più famosa di Maria

By

Maurizio Costanzo, sapete che il famoso conduttore e giornalista televisivo non ha solo Gabriele come figlio? Spunta fuori l’altro erede ‘segreto’ la cui mamma è più famosa di Queen Mary.

Maurizio Costanzo sorprendente. Dopo Gabriele, spunta fuori l’altro figlio ‘segreto’ del marito di Maria De Filippi. La mamma dell’erede di Costanzo è famosissima, si tratta di lei.

Maurizio Costanzo, il latin lover che non ti aspetti

Giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, nonché sceneggiatore italiano di grande successo, Maurizio Costanzo non è solo il marito di Maria De Filippi ma anche un personaggio di spicco del grande schermo.

Figlio unico di un impiegato statale del ministero dei trasporti e di una casalinga, si addentra nel mondo del giornalismo da ragazzino, lavorando a soli 18 anni per il quotidiano Paese sera. Nel 1957 diventa membro del Corriere mercantile di Genova e a soli 22 anni collabora con TV Sorrisi e Canzoni.

Da quel momento la sua carriera sarà tutta in discesa. Il più grande successo arriva a cavallo tra gli anni ’70-’80 quando collabora ad alcuni progetti cinematografici e televisivi di successo come “Salò e le 120 giornate di Sodoma”, “La casa delle finestre che ridono” e “Una giornata particolare”, film che ha visto come protagonista Marcello Mastroianni e Sophia Loren.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo tutti che Maurizio Costanzo è stato un vero e proprio latin lover. Prima di incontrare colei che ha definito l’amore della sua vita, Maria De Filippi, il giornalista è stato sposato altre due volte e Gabriele Costanzo, il figlio che ha adottato con la famosa conduttrice Mediaset, non è l’unico dei suoi eredi. Sapete che c’è anche un altro figlio maschio? Si tratta di lui.

Chi è il figlio ‘segreto’ del giornalista

Prima di sposare Maria De Filippi, Maurizio Costanzo è stato in coppia con altre donne famose del mondo dello spettacolo e della televisione: con Simona Izzo, con Marta Flavi ma anche con un’altra donna, Flaminia Morandi, che è la mamma di suo figlio Saverio.

Ebbene sì, Maurizio Costanzo non ha solo Gabriele, il ragazzo che ha adottato insieme a Maria De Filippi, ma anche Saverio che è nato nel 1975. Oggi il figlio d’arte lavora come regista di serie TV e film di grande successo.

Flaminia Morandi e Maurizio Costanzo sono stati sposati dal 1973 al 1984. Lei per il giornalista televisivo lasciò l’allora marito, Alberto Michelini, un famoso giornalista Rai. Il loro matrimonio però è finito per una serie di questioni, tra cui il tradimento di Costanzo con un’altra donna:

“Le cose finirono per via di quella mia storia segreta e anche forse per l’esplosione di “Bontà loro”, un successo che ci travolse. Alla seconda puntata passammo dai 5 ai 14 milioni di spettatori. La gente cominciò a riconoscermi”.

Nonostante la separazione dolorosa e il matrimonio in frantumi, Flaminia e Maurizio Costanzo sono rimasti in ottimi rapporti e ancora tutt’oggi continuano a vedersi e a sentirsi. Flaminia ha reso Maurizio non soltanto papà di Saverio ma anche di un’altra figlia, Camilla che è una sceneggiatrice Rai.

Flaminia Morandi è una donna di grande spessore culturale. Dopo gli studi universitari, ha lavorato in televisione e per le radio. Quando Costanzo si separò da lei, Maurizio iniziò una relazione con l’attuale moglie di Ricky Tognazzi, Simona Izzo. La loro unione durò tre anni. Poi ha sposato 1989 la conduttrice Marta Flavi e in seguito, nel 1995, Maria De Filippi.

Cosa sappiamo di Saverio Costanzo? Il figlio di Maurizio è un grande regista e sceneggiatore. Lui è co-fondatore della casa di produzione Offside. Tra i film che ha prodotto, ricordiamo “Private”, “In memoria di me”, “La solitudine dei numeri primi” e “L’amica geniale”.