Lavatrice, il trucchetto del palmo per caricarla correttamente: risparmi un sacco in bolletta

Ecco che vi sveliamo qual è il trucchetto del palmo che vi aiuterà a caricare correttamente la lavatrice per poi risparmiare un sacco di soldi.

Continuate a leggere per scoprire qual è questa soluzione incredibile che in tanti usano ma che tanti altri non conoscono.

Come risparmiare soldi con la lavatrice

Cerchi una nuova lavatrice? Vuoi risparmiare sui consumi di casa ma non sai da dove cominciare? Grazie all’utilizzo di una lavatrice a basso consumo noterai un forte calo delle bollette di luce e acqua.

Come faccio a sapere se una lavatrice è efficiente dal punto di vista energetico? Se ancora non sai come funziona la nuova classificazione energetica, te lo spiegheremo in questo articolo.

Le lavatrici con etichetta energetica A sono i modelli più efficienti sul mercato. Una lavatrice A è in grado di ridurre i consumi fino al 50% rispetto ad altri modelli di classificazione inferiore.

Qualsiasi lavatrice a basso consumo dispone anche delle ultime innovazioni e tecnologie che aiutano a ridurre i consumi fornendo un ciclo di lavaggio ottimale. Va tenuto presente che le lavatrici ad alta efficienza energetica hanno solitamente una grande capacità di carico, quindi non solo si ottiene un maggiore risparmio idrico, ma si può inserire nello stesso ciclo di lavaggio una grande quantità di capi sporchi.

Le lavatrici a basso consumo elettrico sono anche lavatrici a basso consumo di acqua. Questo perché offrono un ciclo molto più efficiente in ogni modo, sfruttando al meglio le risorse utilizzate per una pulizia profonda di tutti i tuoi vestiti.

Molti modelli dispongono di programmi automatici in grado di regolare il ciclo di lavaggio in base alla quantità e al tipo di tessuto inserito. In questo modo si ottengono maggiori risparmi nei consumi di energia, acqua e persino detersivo.

Questo è il cosiddetto «Programma ECO», che utilizza temperature di lavaggio più basse e riduce al minimo la quantità di acqua necessaria. Ma qual è il trucco del palmo che ci aiuterà a risparmiare ancor più soldi in bolletta? Continuate a leggere l’articolo per scoprirlo!

Ecco qual è il rivoluzionario trucco del palmo

Non tutti lo sanno, ma esiste un metodo semplicissimo che ci aiuta a non caricare troppo la lavatrice e quindi risparmiare soldi in bolletta.

Stiamo parlando del trucco del palmo! Tutto quello che dovrete fare è inserire la vostra mano all’interno del tamburo e constatare se lo spazio a disposizione sia sufficiente.

Quello che dovete controllare è lo spazio tra il bucato e le pareti del cestello. Se la vostra mano entra, allora il carico è quello giusto.

In questo modo, non solo i vostri capi si laveranno meglio, ma risparmierete una montagna di soldi in bolletta.